To miała być urodzinowa zabawa. W piasku znaleźli trzykaratowy diament

USA. Znaleźli diament podczas zabawy urodzinowej Źródło: Arkansas Tourism

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Raynae Madison z Oklahomy wraz z bliskimi wybrała się na weekend do parku stanowego Crater of Diamonds w Arkansas, by świętować urodziny siostrzeńca - dowiadujemy się z komunikatu na stronie parków stanowych Arkansas. Po zaopatrzeniu się w warty dolara (ok. 3,60 zł) zestaw do kopania w piasku 13 września rodzina rozpoczęła poszukiwania w północnej części słynnego pola, gdzie od ponad stu lat wydobywane są diamenty.

Po wykopaniu kilku wiader rodzina przesiała ziemię przez sita. W pewnym momencie Madison dostrzegła "nietypowy, podłużny, błyszczący kamień". Jak się wkrótce okazało, był to diament o masie 2,79 karata.

Diament William, zbliżenie Źródło: Arkansas Tourism

- Na początku pomyślałam, że wygląda naprawdę fajnie, ale nie byłam pewna, co to może być - przyznała Madison, cytowana w komunikacie. - Szczerze mówiąc wydawało mi się, że jest za duży na diament - dodała. Diament nazwała William - na cześć swojego siostrzeńca.

Urodzajny rok w diamentowym parku

William to kolejny diament wydobyty na terenie słynnego parku. Z nowego komunikatu dowiadujemy się, że William jest trzecim pod względem wielkości diamentem znalezionym na terenie Crater of Diamonds w tym roku.

Diament William Źródło: Arkansas Tourism

Przedstawicielka władz parku, Emma O’Neal, przyznała że rok 2025 jest "wspaniały" jeśli chodzi o znaleziska dużych diamentów. - Do tej pory zarejestrowaliśmy cztery o masie ponad dwóch karatów - przekazała O'Neal, cytowana w komunikacie.

Park Stanowy Crater of Diamonds jest "jedynym miejscem na świecie gdzie można poszukiwać prawdziwe diamenty w ich pierwotnym, wulkanicznym źródle" - twierdzi oficjalna strona parkowa. Co ważne dla potencjalnych poszukiwaczy, każdy kamień staje się własnością osoby, która go znalazła. Od chwili, gdy Crater of Diamonds zyskał status parku stanowego, znaleziono tu ponad 35 tys. diamentów.