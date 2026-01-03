Samolot z Maduro wylądował w USA

Nicolas Maduro na płycie lotniska w Nowym Jorku Źródło: Reuters

Doszło do tego kilkanaście godzin po pojmaniu dyktatora w Caracas. O akcji przeprowadzonej przez amerykańskie siły specjalne i wojsko m.in. w stolicy Wenezueli poinformował rano prezydent Donald Trump.

Atak rozpoczął się około godz. 2 nad ranem czasu lokalnego (godz. 7 w Polsce) i trwał około dwóch godzin. W Caracas i kilku miejscach w pobliżu baz wojskowych słychać było eksplozje, a świadkowie mówili i filmowali nisko przelatujące nad metropolią wojskowego śmigłowce.

Okazało się, że w akcji pojmani zostali dyktator i jego żona. Później prokuratura generalna USA poinformowała o akcie oskarżenia wobec nich i wskazała, że czeka on w sądzie w Nowym Jorku.

Przed godz. 23 w Polsce (17. w Nowym Jorku) samolot z Maduro wylądował na lotnisku bazy lotniczej Gwardii Narodowej Stewart, około 100 km od miasta Nowy Jork.

Nicolas Maduro w rękach Amerykanów na pokładzie USS Iwo Jima Źródło: The White House/X

