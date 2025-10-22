USA nakładają sankcje na Rosję

USA ogłosiły sankcje na Rosnieft i Łukoil. Relacja Marcina Wrony Źródło: TVN24

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Sekretarz skarbu USA Scott Bessent przekazał, że jego kraj nakłada sankcje przeciwko rosyjskim gigantom naftowym Rosnieftowi i Łukoilowi oraz 34 podległym im spółkom. Oświadczył, że Stany Zjednoczone są gotowe podjąć dalej idące działania i wezwał Moskwę do natychmiastowej zgody na zawieszenie broni w Ukrainie.

Korespondent "Faktów" TVN Marcin Wrona przekazał, że decyzja USA została uargumentowana tym, że Waszyngton nie zobaczył ze strony Rosji "poważnego zobowiązania się do pokoju procesowego i do zakończenia wojny w Ukrainie". Podkreślił też, że działania USA mają na celu zwiększenie nacisku na rosyjski sektor energetyczny i mają zaszkodzić możliwościom Kremla w zdobywaniu środków na prowadzenie wojny.

Amerykanie nakładają sankcje. "Nadszedł czas, aby powstrzymać zabijanie"

"Nadszedł czas, aby powstrzymać zabijanie i natychmiast wprowadzić zawieszenie broni" – powiedział w oświadczeniu sekretarz finansów Scott Bessent.

"Biorąc pod uwagę odmowę prezydenta Putina zakończenia tej bezsensownej wojny, departament skarbu nakłada sankcje na dwie największe rosyjskie firmy naftowe, które finansują machinę wojenną Kremla. Jesteśmy gotowi podjąć dalsze działania, jeśli zajdzie taka potrzeba, aby wesprzeć wysiłki prezydenta Trumpa zmierzające do zakończenia kolejnej wojny. Zachęcamy naszych sojuszników do przyłączenia się do nas i przestrzegania tych sankcji" - dodał.

"Zachęcamy naszych sojuszników do przyłączenia się i przestrzegania tych sankcji" - przekazał Bessent w komunikacie.

Prezydent Donald Trump powiedział w środę, że odwołał zapowiadane wcześniej spotkanie z przywódcą Rosji Władimirem Putinem w Budapeszcie. - Po prostu nie wydawało mi się to właściwe. Nie mieliśmy poczucia, że dotrzemy tam, gdzie powinniśmy - wyjaśnił. Amerykański prezydent zastrzegł, podczas spotkania z sekretarzem generalnym NATO Markiem Ruttem w Białym Domu, że do spotkania z Putinem dojdzie w przyszłości.

OGLĄDAJ: TVN24 HD