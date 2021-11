Na lotnisku wystrzeliła broń jednego z pasażerów. Wybuchła panika, trzy osoby z obrażeniami

Incydent miał miejsce ok. godz. 13:30 lokalnego czasu, kiedy operator kontroli bezpieczeństwa przeprowadzał rewizję torby pasażera "z powodu odkrycia zakazanego przedmiotu zidentyfikowanego przez skaner" - podał Urząd ds. Bezpieczeństwa w Transporcie (TSA). "(Operator) powiedział pasażerowi, aby niczego nie dotykał, a gdy otworzył przegródkę zawierającą zakazany przedmiot, pasażer rzucił się do torby i kiedy chwycił broń w tym momencie doszło do jej wystrzelenia" - podał TSA.