Skazany na dożywocie Brazylijczyk przez 13 dni uciekał przed policją. Jak przetrwał?

34-letni Brazylijczyk Danelo Cavalcante, skazany w Stanach Zjednoczonych na dożywocie za morderstwo swojej byłej partnerki, przez 13 dni uciekał przed obławą amerykańskich służb. Zanim dopadł go policyjny pies, zbieg przemieszczał się przez las i włamywał do domów.

Znalazł się wtedy w odległości kilku kroków od mężczyzny mieszkającego w tym domu ze swoją rodziną, Ryana Drummonda. Ten, słysząc intruza, jak powiedział, włączał i wyłączał światła, tylko po to, by zobaczyć, jak Cavalcante przemieszcza się po domu przed ucieczką.

W ciągu następnych kilku dni Cavalcante widziano co najmniej dwa razy na obszarze poszukiwań wyznaczonym przez służby. 4 września widziano go ponownie, tym razem uchwyciła go kamera w gęsto zalesionym terenie w pobliżu Longwood Gardens, ogrodu botanicznego zajmującego powierzchnię ok. 445 hektarów. Dla policji był to sygnał, że zbieg opuścił początkowy teren poszukiwań.