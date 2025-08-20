Logo strona główna
Świat

Trump "milcząco przyznaje" i "zmierza w dobrym kierunku"

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025)
Trump przerwał spotkanie z europejskimi liderami, żeby zadzwonić do Putina. Relacja Michała Sznajdera
Źródło: TVN24
Prezydent USA Donald Trump zaczyna poważnie podchodzić do sprawy bezpieczeństwa Ukrainy i po raz pierwszy deklaruje, że USA wspomogą Europę w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukraińców - pisze "Wall Street Journal".

Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i grupę europejskich liderów, a "dobre wiadomości" pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem spotkania przywódców za zamkniętymi drzwiami - zaznaczył "Wall Street Journal".

CZYTAJ RÓWNIEŻ: Trump o wysłaniu żołnierzy na Ukrainę. Złożył deklarację

Konserwatywny dziennik zauważył, że Trump po raz pierwszy publicznie zadeklarował, iż USA będą uczestniczyć w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy w ramach porozumienia pokojowego z Rosją.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025)
Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025)
Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

"WSJ" stwierdził, że amerykańskie zaangażowanie nie może się ograniczać do działań symbolicznych. Według gazety wsparcie powinno obejmować co najmniej wymianę informacji wywiadowczych, być może zwiększenie liczby samolotów wysłanych do regionu oraz pomoc w dozbrajaniu Ukrainy i rozbudowie jej armii.

We wtorkowej rozmowie z Fox News Trump zapewnił, że amerykańscy żołnierze nie będą stacjonować w Ukrainie. Dodał jednak, że USA mogą zaangażować się w gwarancje bezpieczeństwa w inny sposób, np. udzielając wsparcia w przestrzeni powietrznej.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Zełenski w Białym Domu
Zełenski: ta kwestia zostaje między mną i Putinem
NA ŻYWO
Donald Trump
Trump uderza w jednego z europejskich liderów
Budapeszt
"Pierwszy wybór" Amerykanów. To tu może dojść do spotkania Putin - Zełenski

"WSJ": Trump szczerze pragnie zakończyć wojnę

Amerykański dziennik stwierdził, że zaangażowanie USA w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy może się nie spodobać części najbardziej zagorzałych zwolenników Trumpa, "którzy nienawidzą Ukrainy i chcą, aby Stany Zjednoczone wycofały się z Europy". "Ale Trump szczerze pragnie zakończyć wojnę, jak obiecał w kampanii, i być może jest przekonany, że Stany Zjednoczone muszą wesprzeć Europejczyków" - czytamy.

Gazeta zaznaczyła, że Putin musi zobaczyć, iż po stronie Ukrainy stoi sojusz państw dysponujących większą siłą militarną i wolą, w przeciwnym razie w swoim czasie może wznowić wojnę.

"Trump zmierza we właściwym kierunku, milcząco przyznając, że Ameryka ma duży interes w tym, by w Ukrainie panował pokój, a Europa była stabilna" - oceniła redakcja "WSJ".

Autorka/Autor: asty/ads

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

Donald TrumpUSAUkrainaWojna w Ukrainie
