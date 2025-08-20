Trump przerwał spotkanie z europejskimi liderami, żeby zadzwonić do Putina. Relacja Michała Sznajdera Źródło: TVN24

Donald Trump przyjął w Białym Domu prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i grupę europejskich liderów, a "dobre wiadomości" pojawiły się jeszcze przed rozpoczęciem spotkania przywódców za zamkniętymi drzwiami - zaznaczył "Wall Street Journal".

Konserwatywny dziennik zauważył, że Trump po raz pierwszy publicznie zadeklarował, iż USA będą uczestniczyć w gwarancjach bezpieczeństwa dla Ukrainy w ramach porozumienia pokojowego z Rosją.

Wołodymyr Zełenski i Donald Trump w Gabinecie Owalnym (18.08.2025) Źródło: PAP/EPA/AARON SCHWARTZ / POOL

"WSJ" stwierdził, że amerykańskie zaangażowanie nie może się ograniczać do działań symbolicznych. Według gazety wsparcie powinno obejmować co najmniej wymianę informacji wywiadowczych, być może zwiększenie liczby samolotów wysłanych do regionu oraz pomoc w dozbrajaniu Ukrainy i rozbudowie jej armii.

We wtorkowej rozmowie z Fox News Trump zapewnił, że amerykańscy żołnierze nie będą stacjonować w Ukrainie. Dodał jednak, że USA mogą zaangażować się w gwarancje bezpieczeństwa w inny sposób, np. udzielając wsparcia w przestrzeni powietrznej.

"WSJ": Trump szczerze pragnie zakończyć wojnę

Amerykański dziennik stwierdził, że zaangażowanie USA w gwarancje bezpieczeństwa dla Ukrainy może się nie spodobać części najbardziej zagorzałych zwolenników Trumpa, "którzy nienawidzą Ukrainy i chcą, aby Stany Zjednoczone wycofały się z Europy". "Ale Trump szczerze pragnie zakończyć wojnę, jak obiecał w kampanii, i być może jest przekonany, że Stany Zjednoczone muszą wesprzeć Europejczyków" - czytamy.

Gazeta zaznaczyła, że Putin musi zobaczyć, iż po stronie Ukrainy stoi sojusz państw dysponujących większą siłą militarną i wolą, w przeciwnym razie w swoim czasie może wznowić wojnę.

"Trump zmierza we właściwym kierunku, milcząco przyznając, że Ameryka ma duży interes w tym, by w Ukrainie panował pokój, a Europa była stabilna" - oceniła redakcja "WSJ".

