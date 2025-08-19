Tu mogą spotkać się Zełenski i Putin. "Pierwszy wybór" Białego Domu

Biały Dom: Zełenski i Putin wyrazili wolę, aby rozmawiać Źródło: TVN24

Według rozmówców amerykańskiego portalu Politico Budapeszt jest "pierwszym wyborem" administracji w Waszyngtonie. Biały Dom planuje spotkanie trójstronne między prezydentami USA, Rosji i Ukrainy w węgierskiej stolicy jako następny krok w negocjacjach mających na celu zakończenie wojny w Ukrainie - powiedział portalowi Politico urzędnik z administracji Trumpa.

Dziennikarze dowiedzieli się, że amerykańskie służby (Secret Service) przygotowują się do ewentualnego szczytu na Węgrzech, rządzonych przez Viktora Orbana, który utrzymywał bliskie kontakty z Trumpem. Politico zastrzega jednak, że Secret Service często sonduje różne lokalizacje i ostateczne miejsce spotkania może się zmienić.

Zorganizowanie rozmów w Budapeszcie nie byłoby korzystne dla Ukrainy - podkreślili dziennikarze Politico.

Co jeśli nie Budapeszt? Są też inne propozycje

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt poinformowała we wtorek, że omawiane są różne możliwe lokalizacje spotkania Zełenskiego z Putinem. Dodała, że administracja USA już pracuje nad tym, by doszło do tego spotkania.

Pytana, czy Putin rzeczywiście zaproponował Moskwę jako miejsce spotkania z Zełenskim, odmówiła odpowiedzi. Nie potwierdziła też doniesień o tym, że jako jedno z miejsc rozważany jest Budapeszt.

Wcześniej prezydent Francji Emmanuel Macron zasugerował, aby spotkanie Putina z Zełenskim odbyło się w Genewie.

"Szwajcaria byłaby gotowa przyjąć prezydenta Rosji Władimira Putina na jakiekolwiek rozmowy pokojowe w sprawie Ukrainy, pomimo istniejącego międzynarodowego nakazu aresztowania wydanego przez Międzynarodowy Trybunał Karny" - odniósł się do sprawy minister spraw zagranicznych kraju Ignazio Cassis, cytowany przez portal Swiss Info.

Według wcześniejszych doniesień Putin, w poniedziałkowej rozmowie z Trumpem, miał powiedzieć, że chciałby, aby jego spotkanie z Zełenskim odbyło się w Moskwie. Zełenski tę propozycję miał odrzucić.

