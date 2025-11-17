Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Marjorie Taylor Greene przeprosiła za "udział w toksycznej polityce"

Marjorie Taylor Greene
Marjorie Taylor Greene przeprosiła za "udział w toksycznej polityce"
Źródło: Justyna Zuber/Fakty po Południu TVN24
Republikańska kongresmenka twierdzi, że otrzymuje groźby pod swoim adresem, odkąd zaczęła krytykować Donalda Trumpa. W rozmowie z CNN Marjorie Taylor Greene po raz pierwszy przyznała, że sama była toksyczna w przestrzeni publicznej, i przeprosiła za to.

Marjorie Taylor Greene przez długi czas była zwolenniczką Donalda Trumpa, zgadzała się między innymi z tym, że wybory prezydenckie w 2020 roku, które wygrał Joe Biden, zostały "skradzione". Jest prominentną postacią ruchu MAGA (Make America Great Again - ang. uczynić Amerykę znów wielką).

W ostatnich dniach Greene, członkini Izby Reprezentantów z Georgii, zaczęła jednak krytykować Trumpa między innymi za rosnące koszty życia oraz jego sprzeciw wobec publikacji akt Jeffreya Epsteina. W reakcji prezydent USA nazwał ją "walniętą" i "zdrajczynią".

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Marjorie Taylor Greene
Trump o niedawnej sojuszniczce: zdrajczyni
Marjorie Taylor Greene i Donald Trump
"Miła kobieta, ale nie wiem, co jej się stało. Myślę, że się zagubiła"
Donald Trump
Był zwykły wtorek, gdy zacząłem rozumieć prezydenta Donalda Trumpa
Michał Sznajder

"Słuszna uwaga i zasadna krytyka". Na antenie padły przeprosiny

Republikanka twierdzi, że otrzymuje groźby pod swoim adresem, a w rozmowie z CNN po raz pierwszy przyznała, że sama przyczyniła się do stosowania niebezpiecznej retoryki w dyskursie publicznym.

- Napisała pani na platformie X, że prezydent Trump swoimi komentarzami podsyca falę gróźb wobec pani. Oczywiście, wszelkie groźby dotyczące pani bezpieczeństwa są absolutnie niedopuszczalne, ale widzieliśmy już podobne ataki lub krytykę ze strony prezydenta kierowaną wobec innych osób. To nie jest nic nowego. I, z całym szacunkiem, nie słyszałam, by zabierała pani głos w tej sprawie, dopóki nie dotknęło to pani bezpośrednio - zwróciła uwagę prowadząca rozmowę dziennikarka CNN Dana Bash.

- To słuszna uwaga i zasadna krytyka. Chciałabym pokornie przeprosić za udział w tej toksycznej polityce - odpowiedziała Marjorie Taylor Greene.

Polityczka z Georgii dodała, że dużo myślała o problemie hejtu od czasu zamachu na Charliego Kirka, konserwatywnego publicysty, który został zastrzelony podczas swojej przemowy. - Odpowiadam tylko za siebie, za swoje słowa i czyny - powiedziała Greene. - Naprawdę chcę, żeby ludzie byli dla siebie życzliwi - zapewniła.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Donald Trump
Trump "próbuje odwrócić uwagę"
Miroslav Lajczak
"Mam czyste sumienie". Dyplomata o kontaktach z Jeffreyem Epsteinem
Jeffrey Epstein
Kongres ujawnił maile Epsteina. Pisał między innymi o katastrofie smoleńskiej

Trump zmienił zdanie w sprawie akt Epsteina

Sprawa Jeffreya Epsteina szkodzi prezydentowi USA. Donald Trump wiele lat temu był przyjacielem tego amerykańskiego miliardera i finansisty, który popełnił samobójstwo w areszcie w 2019 roku. Epsteinowi zarzucano wykorzystywanie seksualne nieletnich dziewcząt - proceder, w który mieli być zamieszani także jego znajomi.

W poniedziałek Trump zaapelował do republikanów w Izbie Reprezentantów, by głosowali za ujawnieniem pełnych akt sprawy. "Nie mamy nic do ukrycia. Czas skończyć z tym demokratycznym szwindlem radykalnych lewicowych szaleńców, którzy chcą odwrócić uwagę od wielkiego sukcesu Partii Republikańskiej" - napisał prezydent USA.

Wcześniej Trump i Biały Dom wywierali na republikańskich kongresmenów silne naciski, by nie popierali oni projektu ustawy nakazującego pełne ujawnienie przez resort sprawiedliwości akt Epsteina. Wysiłki te okazały się jednak bezskuteczne. Czterech republikańskich kongresmenów złożyło podpisy pod petycją demokratów, by wymusić głosowanie w tej sprawie. Ma ono się odbyć w nadchodzącym tygodniu i sukces tej inicjatywy w Izbie Reprezentantów jest niemal pewny niezależnie od stanowiska prezydenta. Ustawa będzie jednak musiała jeszcze być uchwalona w Senacie i podpisana przez Trumpa.

OGLĄDAJ: Trump-Musk. Czy oni jeszcze się pogodzą?
pc

Trump-Musk. Czy oni jeszcze się pogodzą?

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: fil/tr

Źródło: CNN, TVN24

Źródło zdjęcia głównego: MICHAEL REYNOLDS/PAP

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpPartia Republikańska USAJeffrey EpsteinHejt
Czytaj także:
Nocą miejscami popada śnieg
Nocą miejscami spadnie śnieg
METEO
Wypadek w Wólce Mińskiej. Nie żyje pieszy (zdjęcie ilustracyjne)
Zginął pieszy potrącony przez samochód
WARSZAWA
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Nie powinniśmy być zaskoczeni". Działania dywersyjne "wpisują się w interes" Rosji
Polska
Oskarżony ksiądz Jarosław G. na sali Sądu Rejonowego w Jarocinie
Były proboszcz przed sądem po śmierci młodego księdza
Poznań
imageTitle
Urban zdecydował. Skład Polaków na Maltę
EUROSPORT
podcast polityczny 24.09
We wtorek specjalne wydanie "Podcastu politycznego" z Sejmu w TVN24+
Polska
rosyjska ropa - AJSTUDIO PHOTOGRAPHY shutterstock_1150277432
Mocny efekt działań Trumpa. Rosyjski surowiec dawno nie był tak tani
BIZNES
Gatunek ryby Moema claudiae
Obawiano się, że wymarła. Odnalazła się po 20 latach
METEO
imageTitle
Ostatnie odliczanie przed meczem Polaków na Malcie
RELACJA
Tragiczny wypadek na dk 10
Na drogach zginęły dwie kobiety
WARSZAWA
imageTitle
Mbappe pozwany za kłamstwo. W grze ogromne pieniądze
EUROSPORT
Po wypadku dwie osoby trafiły do szpitala
Zwierzęta na drogach. Dwa wypadki, siedem osób rannych
WARSZAWA
Friedrich Merz
Merz: to potężny eksperyment
BIZNES
Policja zatrzymała kierowcę bmw
Przerobione auto, kierowca z zakazem
WARSZAWA
Jakub Iwaniec
Kwestionowana izba Sądu Najwyższego zawiesiła sędziego Iwańca
Polska
MIKA AKT DYWERSJI NA TORACH KOLEJOWYCH
Polko: sprawmy, żeby Rosja zajęła się swoimi problemami
Polska
imageTitle
Mecz Polaków na Malcie coraz bliżej. O której początek?
EUROSPORT
Incydent na torach kolejowych
Co się wydarzyło na kolei? To wiemy do tej pory
Polska
Podejrzani o wywoływawnie fałszywych alarmów
Ewakuowano przez nich 12 tysięcy osób. Zatrzymano siedem osób
Poznań
PUŁAWY ZERWANA SIEĆ TRAKCYJNA NAD TORAMI
"Akty dywersji o charakterze terrorystycznym". Jest śledztwo
Polska
"Społem" w Pruszkowie w rejestrze zabytków
"Jeden z najnowocześniejszych sklepów" został zabytkiem
WARSZAWA
46-latek zatrzymany przez policję
Zwłoki 47-latki w mieszkaniu. Jej partner trafił do aresztu
Opole
Taksówkarz jechał po pijaku
Kupił piwo, wsiadł do taksówki i ruszył w trasę. Miał 2,6 promila
Wrocław
Rosyjski atak na turecki tankowiec w Izmaile
Rosyjski atak na turecki tankowiec
Świat
Pomnik Bridget Jones w Londynie
W Londynie stanął pomnik Bridget Jones. Komentarz Renée Zellweger
Martyna Nowosielska-Krassowska
Autostrada
Drakońskie kary dla kierowców. Resort wyjaśnia
BIZNES
pogoda zima snieg shutterstock_2573084101_1
-10 stopni nocami i przelotny śnieg w całym kraju
METEO
Trwają poszukiwania dwóch osób po tym, jak osuwisko zniszczyło dom
"Sytuacja jest krytyczna" na północy Włoch
METEO
Kobieta zmarła po cesarskim cięciu (zdjęcie ilustracyjne)
41-latka zmarła po cesarskim cięciu. Ruch prokuratury
Katowice
Wilmer Geovanny Chavarria Barre, znany jako "Pipo", aresztowany w Hiszpanii
Jest odpowiedzialny za śmierć co najmniej 400 osób. Został aresztowany
Świat

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica