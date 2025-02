"Pomyślałam: czy dobrze zrozumiałam?" Amerykanin uwolniony z rosyjskiego więzienia, jego matka zabrała głos

Matka uwolnionego Amerykanina, 95-letnia Malphine Fogel, dowiedziała się o powrocie syna do domu, gdy ten zadzwonił "o nietypowej porze". - Powiedział "buon giorno", czyli dzień dobry po włosku. Odpowiedziałam, że to nieodpowiednia pora na telefon, a on zapytał "gdzie jesteś?" i powiedział, że on jest na lotnisku w Moskwie i czeka na samolot - opowiadała Fogel w rozmowie ze stacją KDKA-TV. - Dostałam zawrotów głowy. Pomyślałam: czy dobrze zrozumiałam? Naprawdę nie mogłam tego przetworzyć - dodała.