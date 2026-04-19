Ośmioro dzieci zabitych w strzelaninie

Strzelanina w Shreveport w stanie Luizjana. Zginęło ośmioro dzieci Źródło: Reuters

W strzelaninie w stanie Luizjana w USA zginęło ośmioro dzieci - poinformowała lokalna policja. Pełne okoliczności zbrodni nie są jeszcze znane, lecz według policji strzelanina była wynikiem domowej kłótni.

W niedzielę w mieście Shreveport w stanie Luizjana doszło do strzelany. Funkcjonariusze lokalnej policji przybyli na miejsce zdarzenia tuż po godzinie 6 rano czasu lokalnego w związku z doniesieniami o domowej kłótni.

Jak poinformował rzecznik policji Christopher Bordelon, postrzelonych zostało 10 osób, z czego osiem śmiertelnie. Ofiary to dzieci w wieku od 1 do 14 lat. Dwie pozostałe osoby to kobiety, z czego jedna została postrzelona w głowę i jest w ciężkim stanie. Druga była w związku ze sprawcą.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ: Masakra w szkole. Coraz więcej ofiar śmiertelnych

Motyw zbrodni wciąż nieznany. "To tragiczna sytuacja"

Szef policji w Shreveport Wayne Smith powiedział na konferencji prasowej, że część z zabitych dzieci była spokrewniona ze sprawcą. Inne przebywały w domu obok. Sprawca potem uciekł do sąsiedniego miasta Bossier i został zastrzelony przez policję podczas pościgu samochodowego. Tożsamość napastnika ani motyw zbrodni nie są jeszcze znane. - To tragiczna sytuacja, być może najtragiczniejsza sytuacja, z jaką kiedykolwiek mieliśmy do czynienia - powiedział cytowany przez telewizję Fox Tom Arceneaux, burmistrz niespełna 200-tysięcznego miasta w północno-zachodniej Luizjanie.

OGLĄDAJ: W trakcie programu dostał maila. Kogo chcą odwołać ludzie Hennig-Kloski?