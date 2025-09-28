Reporter opowiadał o poszukiwanym mężczyźnie. Ten przeszedł za jego plecami

Telewizyjna ekipa reporterska nagrała poszukiwanego mężczyznę. Relacja Justina Adamsa Źródło: KCNC/Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

W piątek rano lokalne media relacjonowały w mieście Idaho Springs szeroko zakrojone poszukiwania mężczyzny podejrzanego o liczne włamania. Wśród nich była telewizyjna ekipa reporterska CBS Colorado. W czasie jednego z wejść na żywo doszło do nietypowej sytuacji.

- Hej, skieruj na niego kamerę... Widzisz go? To ten poszukiwany facet? - powiedział do operatora kamery reporter Justin Adams tuż po zakończeniu relacji. Na nagraniu widać było spacerującego po centrum miasta mężczyznę, który pasował do rysopisu poszukiwanego. O zdarzeniu niezwłocznie powiadomiono policję.

Telewizyjna ekipa reporterska nagrała poszukiwanego mężczyznę Źródło: KCNC/Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

- Czekając na wejście na żywo zadzwoniłem do biura szeryfa hrabstwa Clear Creek, żeby zebrać jak najwięcej informacji, bo gdy robimy relację na żywo z pilnymi wiadomościami, zawsze chcę mieć więcej aktualnych szczegółów - opisywał później reporter.

Dowiedział się, że poszukiwany mężczyzna miał około 180 centymetrów wzrostu, szczupłą sylwetkę, był czarnoskóry i ubrany w taktyczny strój. - Po wejściu na żywo o 6:55 odwróciłem się, a operator kamery zaczął pokazywać mi, że za moimi plecami jest ktoś, kto wygląda dokładnie tak, jak przed chwilą opisywałem widzom! Udało nam się go sfilmować. Nie wiedzieliśmy, co z tego wyniknie, ale mieliśmy nagranie i okazało się, że faktycznie był to ten mężczyzna poszukiwany przez policję - mówił.

Poszukiwany - później zidentyfikowany jako Richard Applequist - został aresztowany kilkanaście minut później po powiadomieniu służb.

Niecodzienne aresztowanie relacjonował później reporter CBS Colorado Justin Adams Źródło: KCNC/Cable News Network Inc. All rights reserved 2025

Oświadczenie biura szeryfa

W oświadczeniu opublikowanym na Facebooku biuro szeryfa hrabstwa Clear Creek poinformowało, że podejrzany o "popełnienie licznych wtargnięć i włamań" w mieście Idaho Springs został aresztowany krótko o godzinie 7 rano w piątek. Do wspomnianych incydentów doszło między 23 a 25 września, jednak mimo poszukiwań prowadzonych na szeroką skalę, pozostawał on na wolności - do czasu powiadomienia przez media.

Mężczyzna zidentyfikowany jako Richard Applequist oczekuje na postawienie mu zarzutów takich jak: włamanie pierwszego i trzeciego stopnia, ucieczkę, podszywanie się pod funkcjonariusza policji czy kradzież.

"Applequist jest obecnie osobą podejrzaną w związku z innymi włamaniami, które miały miejsce w tym samym rejonie w ciągu ostatnich kilku tygodni. Śledztwo jest w toku" - czytamy w komunikacie.

Burglary Suspect Arrested After Extensive Search Shortly after 7:00 am today, Sept. 26, 2025, Clear Creek County... Posted by Clear Creek County Sheriff's Office on Friday, September 26, 2025 Rozwiń

OGLĄDAJ: TVN24 HD