Ujawniono zdjęcia gwiazdy filmów dla dorosłych, zrobione tuż po zatrzymaniu za zabójstwo

Modelka, którą w mediach społecznościowych śledziły miliony obserwatorów, we wtorek, 15 listopada, została przesłuchana przez sąd w Miami. Ciąży na niej zarzut morderstwa drugiego stopnia. Tego samego dnia prokuratura z Florydy opublikowała zdjęcia zrobione prawie pół roku wcześniej - w dniu zabójstwa, czyli 3 kwietnia, tuż po zatrzymaniu Courtney Clenney w jej apartamencie w Miami. Widać na nich, że modelka miała ślady krwi na dłoniach, stopach i włosach, całe we krwi były również jej spodnie.

Gwiazda OnlyFans przyznaje się do zabicia partnera, twierdzi, że działała w samoobronie

Jak wynika z raportu śledczych przytaczanego przez "The Independent", kobieta przyznaje się do zabicia swojego partnera Christiana Obumseli, jednak twierdzi, że zrobiła to w samoobronie. Miała przekazać przesłuchującym ją policjantom, że w trakcie kłótni mężczyzna popchnął ją na ziemię. Wtedy ona wzięła nóż i rzuciła nim w Obumseliego z odległości ok. 3 metrów.

Na OnlyFans zarobiła miliony

W trakcie rozprawy obrońcy Clenney domagali się, by ich klientka została zwolniona z aresztu za kaucją i podczas procesu odpowiadała z wolnej stopy. Z kolei prokuratura podkreśla, że istnieje ryzyko, iż Clenney spróbuje uciec. Ma o tym świadczyć m.in. to, że niedługo po śmierci partnera przelała na konto swojego ojca ok. miliona dolarów. Jak ustaliła telewizja Fox News, od 2020 roku 26-latka zarobiła na platformie Only Fans ponad 3 miliony dolarów. Użytkownicy OnlyFans wykupują miesięczną subskrypcję konta, dzięki której zyskują dostęp do publikowanej tam zawartości - zdjęć i filmów dla dorosłych.