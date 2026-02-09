Logo strona główna
Świat

Skazana za pomoc Epsteinowi. Ghislaine Maxwell ma zeznawać przed Kongresem

Ghislaine Maxwell
Ghislaine Maxwell uznana winną zaangażowania w działalność Jeffrey'a Epsteina, wideo archiwalne
Źródło: Reuters Archive
Ghislaine Maxwell, która odsiaduje obecnie 20-letni wyrok więzienia za pomoc Jeffrey'owi Epsteinowi, m.in. za handel nieletnimi w celach seksualnych, ma zostać dzisiaj przesłuchana przed Kongresem. Według zapowiedzi jej prawników najprawdopodobniej odmówi jednak składania zeznań.

W poniedziałek przed Komisją Nadzoru Izby Reprezentantów USA ma się odbyć przesłuchanie Ghislaine Maxwell, wieloletniej partnerki Jeffrey'a Epsteina, skazanej za pomaganie mu w wykorzystywaniu seksualnym nastolatek. Według zapowiedzi przesłuchanie ma się odbyć zdalnie, za zamkniętymi drzwiami, najprawdopodobniej jednak 64-latka odmówi składania zeznań. Komisja Nadzoru bada powiązania Epsteina z wpływowymi osobistościami i sposób, w jaki wykorzystywano informacje o jego przestępstwach.

"Zapalona pochodnia rzucona na beczkę prochu". Premierostwo "zawisło na włosku"

"Zapalona pochodnia rzucona na beczkę prochu". Premierostwo "zawisło na włosku"

Marcin Złotkowski, Monika Winiarska
"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze

"Lustro dla elit". Amerykański sen zbudował na koszmarze

Marcin Złotkowski

Ghislaine Maxwell - czy będzie zeznawać?

Według BBC prawnicy Maxwell zapowiadali wcześniej, że odmówi ona składania zeznań na podstawie piątej poprawki do amerykańskiej konstytucji, chyba że zostanie jej przyznany immunitet prawny. Poprawka głosi, że nikt nie może być zmuszony do zeznawania w sprawie karnej na swoją niekorzyść. Prawnicy podkreślali, że kobieta nie może "ryzykować dalszego narażenia na odpowiedzialność karną w politycznie napiętym otoczeniu bez formalnego immunitetu". Argumentowali, że takie przesłuchanie "nie przyniesie niczego poza czysto politycznym spektaklem i całkowitym marnowaniem pieniędzy podatników".

W lipcu zeszłego roku Komisja Nadzoru nie zgodziła się na przyznanie takiego immunitetu w zamian za zeznania kobiety, a w sierpniu wystosowano wobec niej formalne wezwanie, zobowiązujące ją do złożenia zeznań pod przysięgą - przypomina BBC.

O fakcie, że Maxwell najprawdopodobniej odmówi składania zeznań, poinformował też demokrata Ro Khanna, członek Izby Reprezentantów. W niedzielnym liście do przewodniczącego komisji Jamesa Comera napisał, że według jego wiedzy Maxwell zamierza odmówić odpowiadania na pytania, powołując się na piątą poprawkę. Według niego kobieta odczyta na początku wcześniej przygotowane oświadczenie. Nie ujawnił jednak źródła swoich informacji.

Ghislaine Maxwell z Jeffrey'em Epsteinem
Ghislaine Maxwell z Jeffrey'em Epsteinem
Źródło: justice.gov

Kim jest Ghislaine Maxwell

Ghislaine Maxwell jest córką zmarłego brytyjskiego potentata medialnego Roberta Maxwella, w przeszłości była wieloletnią partnerką Jeffrey'a Epsteina i bywalczynią amerykańskich salonów.

W 2021 roku została uznana winną, a w 2022 roku skazana na 20 lat więzienia za pomoc Epsteinowi w wykorzystywaniu seksualnym nastolatek w latach 1994-2004. Zarzuty obejmowały między innymi handel seksualny nieletnimi, nakłanianie nastolatek do podróży w celu udziału w nielegalnych aktach seksualnych oraz przewożenie nieletnich z zamiarem zaangażowania w przestępczą aktywność seksualną. Prawnicy Maxwell złożyli apelację od wyroku, ale w październiku 2025 roku odrzucił ją Sąd Najwyższy.

W 2019 roku amerykańska prokuratura federalna oskarżyła Jeffreya Epsteina o handel nieletnimi dziewczętami i molestowanie seksualne. Jego proces miał rozpocząć się w czerwcu 2020 roku, a miliarderowi groziło nawet 45 lat więzienia. 10 sierpnia 2019 roku znaleziono go jednak martwego w celi aresztu federalnego.

Jeffrey Epstein
Miliony stron dokumentów, tysiące nagrań i zdjęć. Opublikowali kolejne akta
Bill i Hillary Clintonowie
"Skończmy z tymi gierkami". Clintonowie chcą jawnie zeznawać w sprawie Epsteina
36 min
pc
Afera Epsteina. "Wielu obawia się zeznań Clintonów”
Rozmowy na szczycie

Opracowała Paulina Borowska / az

Źródło: Reuters, BBC, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: justice.gov

