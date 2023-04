Chłopczyk przedostał się na teren Białego Domu. Interweniowało Secret Service

Incydent miał miejsce we wtorek. Mały chłopiec, którego wieku ani tożsamości nie podano do wiadomości publicznej, uruchomił na terenie Białego Domu alarm po tym, jak przecisnął się przez ogrodzenie po północnej stronie posesji - przekazał szef komunikacji Secret Service Anthony Guglielmi, cytowany przez CNN. Jak zaznaczył, "ciekawski młody gość" krótko przebywał na terenie siedziby prezydenta USA, a po interwencji funkcjonariuszy Secret Service "szybko wrócił do swoich rodziców".