"Prezydent USA Donald Trump ustalił limit przyjęć uchodźców na 7500 osób na rok fiskalny 2026, co jest najniższym limitem w historii" - czytamy w dokumencie Białego Domu opublikowanym w czwartek.
Wyjaśniono, że przyjęcie 7500 uchodźców jest "usprawiedliwione względami humanitarnymi albo leży w interesie narodowym".
"Poprzedni limit, ustanowiony jeszcze przez byłego prezydenta Joe Bidena, był na poziomie 125 tysięcy osób rocznie" - podał Reuters. Rok fiskalny w USA trwa od początku października do końca września.
USA wstrzymują przyjmowanie uchodźców
Po powrocie do Białego Domu w styczniu Trump wstrzymał przyjmowanie uchodźców i zapowiedział, że proces zostanie wznowiony, gdy będzie to w interesie narodowym USA.
Później wydał dekret, zgodnie z którym priorytetowo mają być przyjmowani uchodźcy z mniejszości afrykanerskiej w RPA. Jak argumentował, ta biała społeczność pada ofiarą dyskryminacji w zamieszkanej w większości przez czarnoskórą ludność RPA. Rząd RPA odrzucił te twierdzenia.
Autorka/Autor: asty/kab
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KIYOSHI OTA / BLOOMBERG POOL