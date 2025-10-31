Logo strona główna
Świat

Donald Trump ustalił limit przyjęć uchodźców na rekordowo niskim poziomie

Donald Trump
Uchodźcy z RPA witani w USA
Źródło: Reuters
Z dokumentu opublikowanego przez Biały Dom wynika, że prezydent USA Donald Trump ustalił limit przyjęć uchodźców na rok fiskalny 2026 na rekordowo niskim poziomie 7,5 tysiąca osób. Według AP, priorytetowo mają być traktowani Afrykanerzy z Republiki Południowej Afryki.

"Prezydent USA Donald Trump ustalił limit przyjęć uchodźców na 7500 osób na rok fiskalny 2026, co jest najniższym limitem w historii" - czytamy w dokumencie Białego Domu opublikowanym w czwartek.

Wyjaśniono, że przyjęcie 7500 uchodźców jest "usprawiedliwione względami humanitarnymi albo leży w interesie narodowym".

Uchodźcy z RPA w Waszyngtonie
Uchodźcy z RPA w Waszyngtonie
Źródło: WILL OLIVER/PAP/EPA

"Poprzedni limit, ustanowiony jeszcze przez byłego prezydenta Joe Bidena, był na poziomie 125 tysięcy osób rocznie" - podał Reuters. Rok fiskalny w USA trwa od początku października do końca września.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:
Uchodźcy z RPA w USA
Uchodźcy z RPA wylądowali w Waszyngtonie. Zapraszał ich Trump
Zniszczenia po przejściu huraganu Melissa
Żywioł spustoszył region. USA szykują się do pomocy
uprawa truskawek truskawki usa shutterstock_2599517487
"Wiele plonów zostało zmarnowanych". Efekt wyjazdu imigrantów
BIZNES

USA wstrzymują przyjmowanie uchodźców

Po powrocie do Białego Domu w styczniu Trump wstrzymał przyjmowanie uchodźców i zapowiedział, że proces zostanie wznowiony, gdy będzie to w interesie narodowym USA.

Później wydał dekret, zgodnie z którym priorytetowo mają być przyjmowani uchodźcy z mniejszości afrykanerskiej w RPA. Jak argumentował, ta biała społeczność pada ofiarą dyskryminacji w zamieszkanej w większości przez czarnoskórą ludność RPA. Rząd RPA odrzucił te twierdzenia.

Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/KIYOSHI OTA / BLOOMBERG POOL

