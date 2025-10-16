Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Świat

Trump o tym, kiedy spotka się z Putinem

Donald Trump
Trump: spotkanie z Putinem możliwe w ciągu dwóch tygodni
Źródło: Reuters
Prezydent USA Donald Trump w trakcie briefingu prasowego poinformował, że do spotkania z rosyjskim przywódcą Władimirem Putinem dojdzie w ciągu dwóch tygodni.

Donald Trump przekazał, że sprawę spotkania omówią sekretarz stanu Marco Rubio i szef MSZ Rosji Siergiej Ławrow. - Spotkają się wkrótce i wtedy wyznaczą czas i miejsce, ale chyba już to zostało ustalone - wspomniał.

Stwierdził, że w czasie spotkania z Putinem "określimy jego determinację". - Jutro spotykam się z prezydentem Zełenskim. Powiem mu o tej rozmowie. Mamy problem, bo oni się niespecjalnie lubią, ale będziemy mogli zorganizować coś na zasadzie oddzielnych spotkań, ale na równi - dodał.

Trump potwierdził, że gospodarzem spotkania będzie premier Węgier Viktor Orban. - Myślałem, że z uwagi na moje stosunki z Putinem, uda się zakończyć tę wojnę. Kto by pomyślał, że wcześniej dojdzie do zakończenia walk w Strefie Gazy niż w Ukrainie - przyznał.

"Pierwsze spotkanie ze strony Stanów Zjednoczonych poprowadzi sekretarz stanu Marco Rubio wraz z innymi osobami, które zostaną do tego wyznaczone. Miejsce spotkania zostanie wkrótce ustalone. Prezydent Putin i ja spotkamy się w uzgodnionym miejscu, Budapeszcie na Węgrzech, aby sprawdzić, czy uda nam się położyć kres tej 'niesławnej' wojnie między Rosją a Ukrainą" - przekazał wcześniej na swojej platformie Truth Social.

Wcześniej w czwartek prezydent USA ogłosił, że rozmawiał telefonicznie z Putinem. Do rozmowy doszło na dzień przed planowaną wizytą prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego w Białym Domu. Dyskusje mają dotyczyć między innymi sprzedaży Ukrainie pocisków Tomahawk.

OGLĄDAJ: Trump popełnił ogromny błąd? "Sprawił wielką radość Putinowi"
Władimir Putin

Trump popełnił ogromny błąd? "Sprawił wielką radość Putinowi"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: Reuters

Źródło zdjęcia głównego: PAP/EPA/SAMUEL CORUM / POOL

Udostępnij:
TAGI:
USADonald TrumpWładimir PutinWojna w Ukrainie
Czytaj także:
Piotr Alexewicz w trakcie trzeciego etapu Konkursu Chopinowskiego
Polak w gronie finalistów XIX Konkursu Chopinowskiego
Kultura i styl
imageTitle
Pech trzyma się Sochana
EUROSPORT
imageTitle
Alcaraz i Sinner znowu zmierzą się w finale. Stawką najwyższa nagroda w historii tenisa
EUROSPORT
Trump i Putin na Alasce
Tym razem Budapeszt. Orban o "wspaniałej wiadomości", Kreml o "przygotowaniach"
Świat
imageTitle
Włosi szykują się na powrót Nicoli Zalewskiego
EUROSPORT
Dinozaur
Odkryto jeden z najstarszych gatunków dinozaurów
METEO
Hulajnoga na szczycie kładki technologicznej nad Wisłą
Niecodzienny widok w Krakowie. "Dyżurny od razu wysłał patrol"
Kraków
Nagrody Lewiatana
Nagrody Lewiatana rozdane
BIZNES
Jarosław Kaczyński w siedzibie PiS
O "niełapaniu się na takie sztuczki" Kaczyńskiego w "Kropce nad i"
Polska
imageTitle
Opisali próbę odzyskania ciała słynnej zawodniczki. "Przeszukaliśmy wszystkie szczeliny"
EUROSPORT
MJN twierdzi, że KO złamało umowę koalicyjną
Koniec koalicji na Ochocie. Poszło o halę na Skrze
WARSZAWA
Biała tęcza, okolice Dylewskiej Góry
"Pierwszy raz widziałem to zjawisko. Bajkowe doświadczenie"
METEO
Tomasz Zimoch
Zimoch odgryzł się Ślizowi
Polska
Agnieszka Dziemianowicz-Bąk
"Dobra wiadomość dla ciężko pracujących Polek i Polaków"
BIZNES
imageTitle
COVID-19 zaatakował polski klub, nie jest w stanie wystawić składu. Mecz odwołany
EUROSPORT
imageTitle
Imponujący debiut Polek w EHF Euro Cup
EUROSPORT
Katastrofa ekologiczna na Odrze
"Musimy nauczyć się z nią żyć"
METEO
Strzelnica w Raculi
"Najprawdopodobniej były uczone atakować człowieka"
Polska
Polityk przed sądem
Sąd zajął się kolizją marszałka na S3. Polityk nie czuje się winny
Lubuskie
imageTitle
Iga Świątek oficjalnie potwierdziła. Zagra w Polsce
EUROSPORT
pap_20251009_215
Słowa Mejzy bez znaczenia? Kancelaria Sejmu wyjaśnia
Polska
biuro, biura, budynek
Nowe zasady naliczania stażu pracy. Podpis prezydenta
BIZNES
"Zielone ludziki" odegrały kluczową rolę w podboju Krymu. Estonia się obroni?. Zdjęcie archiwalne
"Szczególne ryzyko". Rząd reaguje po incydencie na drodze numer 178
Świat
Bochniarz
Bochniarz: chciałabym, żeby ta świadomość dotyczyła też polityków
BIZNES
Karol Nawrocki
Nawrocki zawetował kolejną ustawę
Polska
19-latek jest podejrzany o znęcanie się nad ciężarną partnerką (zdj. ilustracyjne)
Miał się znęcać nad ciężarną partnerką. Zarzuty i areszt dla 19-latka
WARSZAWA
Noc, mgła, jesień, zamglenie
Mglista noc ze słabymi opadami
METEO
pies owczarek niemiecki
Co robić w razie ataku psa? Ekspertka odpowiada
Martyna Nowosielska-Krassowska
Potrącenie przez pociąg w Pruszkowie
Wypadek na torach. Utrudnienia w kursowaniu pociągów
WARSZAWA
imageTitle
Polski siatkarz przerywa milczenie. "Proszę o cierpliwość i zrozumienie"
EUROSPORT

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica