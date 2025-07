Biały Dom opublikował nową grafikę z Trumpem. Fala komentarzy

"Superman" reż. James Gunn - zwiastun Źródło: Warner Bros. Pictures

W piątek w mediach społecznościowych Białego Domu pojawiła się nowa grafika, przedstawiająca Donalda Trumpa jako Supermana. Na obrazku dominuje charakterystyczna dla tej znanej z komiksów postaci czerwono-niebieska kolorystyka. "Symbol nadziei. Prawda. Sprawiedliwość. Amerykański styl. Superman Trump" - napisano w poście.

Piątek jest dniem światowej i polskiej premiery filmu "Superman" w reżyserii Jamesa Gunna.

To nie pierwszy raz, gdy Biały Dom publikuje zaskakującą przeróbkę zdjęcia prezydenta. W lutym na oficjalnym koncie zamieszczono grafikę, przedstawiającą Donalda Trumpa w koronie na tle panoramy Nowego Jorku. "Niech żyje król!" - napisano. W maju Trump był krytykowany za grafikę w stroju papieża.

Komentarze w sieci

Pod piątkowym wpisem zaroiło się od komentarzy. Wiele osób zdziwiło się, że tego rodzaju post pojawił się na oficjalnym koncie Białego Domu.

"Nigdy nie sądziłam, że nadejdzie dzień, w którym Biały Dom będzie tylko żartem. To takie żenujące" - napisała jedna z internautek na X. "Czy można być bardziej żenującym?", "Kiedyś byliśmy krajem z klasą, teraz jesteśmy po prostu pośmiewiskiem świata", "Nie mogę uwierzyć, że to jest prawdziwe" - brzmią kolejne komentarze. Pod takim samym wpisem na Instagramie można z kolei przeczytać: "Proszę, powiedzcie mi, że to dziecko Elona prowadzi tę stronę".

Użytkownicy mediów społecznościowych zauważają też pewną nieścisłość. "Superman był nielegalnym imigrantem dorastającym na farmie" - napisał jeden z użytkowników X, nawiązując do polityki Trumpa wobec imigrantów w USA. "Mam przeczucie, że gdybyś obejrzał ten film, nienawidziłbyś go. Stoisz w sprzeczności do wszystkiego, co on reprezentuje, wiesz?" - ocenił zaś inny użytkownik Instagrama.

Jak przypominał w niedawnym podcaście "Kultura polityczna" w TVN24+ krytyk komiksowy i filmowy Michał Chudoliński, Superman z przełomu lat 30. i 40. "miał więcej wspólnego z osobą lewicującą, wręcz komunistyczną". Z kolei jego zdaniem XXI-wieczny Superman w USA głosowałby raczej na demokratów niż na republikanów. - Kojarzony jest z postępowością, odejściem od izolacjonizmu - wyjaśniał.

Premiera filmu "Superman"

W piątek premierę ma film "Superman" w reżyserii Jamesa Gunna. Został wyprodukowany przez DC Studios, należące do Warner Bros. W rolach głównych poza Davidem Corenswetem występują Rachel Brosnahan, Nicholas Hoult i Nathan Fillion.

Superman zadebiutował na łamach komiksu Joego Shustera i Jerry’ego Siegela niemal dokładnie 87 lat temu, w czerwcu 1938 roku. Chociaż superbohater już wówczas miał na sobie niebieski trykot z czerwoną peleryną, charakter postaci z pierwszej połowy XX wieku różnił się od tej, którą znamy z ostatnich komiksów i filmów.

