Świat

Ogromne kolejki na lotniskach w USA. Na pomoc agenci imigracyjni

Agenci ICE mają być obecni na igrzyskach
Chaos na lotniskach w USA. Sytuacja w Atlancie
Źródło: Reuters
Agenci imigracyjni ICE pojawili się na niektórych amerykańskich lotniskach. Mają pomóc pracownikom Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) w obliczu ogromnych kolejek wynikających z trwającego paraliżu budżetowego i braków kadrowych.

Zapowiedź tego, że funkcjonariusze Urzędu Celno-Imigracyjnego (ICE) pojawią się na lotniskach w USA, opublikował w serwisie Truth Social w niedzielę Donald Trump. "W poniedziałek ICE będzie na lotniskach, aby pomóc naszym wspaniałym agentom TSA, którzy pozostali na stanowiskach", napisał, dodając, że będą wykonywać "fantastyczną pracę".

Decyzja o rozmieszczeniu agentów na lotniskach wynika z trwającego shutdownu w Departamencie Bezpieczeństwa Krajowego (DHS), który kieruje TSA. Od ponad miesiąca DHS pozostaje bez budżetu, przez co pracownicy Administracji Bezpieczeństwa Transportu (TSA) pracują bez zapłaty aż do uchwalenia dla nich środków. Według NBC News, paraliż spowodował, że dotąd już ponad 400 funkcjonariuszy TSA odeszło z pracy. Wielu innych poszło na urlopy.

Stał za nalotami służb imigracyjnych. Ogłosił, co zamierza zrobić
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Stał za nalotami służb imigracyjnych. Ogłosił, co zamierza zrobić

Kolejki na lotniskach

Efektem shutdownu są bardzo długie kolejki do odprawy bezpieczeństwa na lotniskach w USA, sięgające nawet trzech godzin. Niektóre lotniska zamknęły część punktów kontroli bezpieczeństwa. Najgorsza sytuacja panuje w Houston, Atlancie, Filadelfii i Nowym Orleanie.

W poniedziałek agenci ICE pojawili się m.in. na lotniskach JFK w Nowym Jorku, w Atlancie, Cleveland, Pittsburghu, Chicago czy Phoenix. Według CNN mieli być na łącznie trzynastu lotniskach.

Odpowiedzialny za bezpieczeństwo granic Tom Homan powiedział w niedzielę, że agenci ICE nie będą bezpośrednio uczestniczyć w kontrolach pasażerów, ale ich zadaniem będzie odciążenie pracowników TSA. Zasugerował, że agenci ICE będą obsadzać punkty wjazdu i wyjazdu z lotnisk, co "odciąży funkcjonariuszy TSA, pozwalając im zająć się kontrolami i skrócić kolejki".

"Chciała być żeńską wersją Trumpa". "ICE Barbie" z nowym zadaniem
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

"Chciała być żeńską wersją Trumpa". "ICE Barbie" z nowym zadaniem

Sebastian Zakrzewski, Marcin Złotkowski

Opracowała Paulina Borowska / az

Źródło: PAP, Reuters, CNN

Źródło zdjęcia głównego: Getty Images

Czytaj także:
NFZ zaciska pasa. To odbije się na pacjentach
Pacjenci alarmują w sprawie NFZ. "Załamie nam się system"
Piotr Wójcik
Czołowe zderzenie na drodze nr 10
Czołowe zderzenie z ciężarówką. Są ranni
Kujawsko-Pomorskie
shutterstock_2389071237_1
Zaczyna się od plamy na skórze. Może skończyć się chorobą, która zabija
Zdrowie
Nastolatkowie biegali po rurach grzewczych
Biegali po rurach, zawartość ich plecaków zaskoczyła strażników miejskich
WARSZAWA
imageTitle
Urban przed starciem z Albanią: to najważniejszy mecz w mojej karierze
EUROSPORT
imageTitle
Lewandowski: Albania jak finał, nie ma miejsca na pomyłkę
EUROSPORT
Donald Trump
Zwrot w sprawie wojny w Iranie? Nagły wpis Trumpa
Świat
Only Fans
Właściciel OnlyFans nie żyje
BIZNES
Viktor Orban na szczycie UE w Brukseli
"Jeżeli TISZA nie wygra tych wyborów, już nikt nie będzie go w stanie pokonać"
Świat
Pomnik Krzysztofa Kolumba na terenie Białego Domu
Demonstranci obalili ten pomnik, teraz stanął obok Białego Domu. Dla Trumpa to "bohater"
Świat
piniądze
Renta się nie opłaca? "Praca stała się łatwiejsza"
BIZNES
Iga Świątek ma za sobą trudną wiosnę
Zmiany w zespole Świątek
EUROSPORT
Śmiercionośne powodzie w Nairobi
Leje od początku marca. Nie żyje co najmniej 81 osób
METEO
Pożar na terenie strzelnicy przy Migdałowej
Tragiczny pożar w strzelnicy. Nowe informacje z prokuratury
WARSZAWA
Zatrzymano dwie osoby
Założyli kominiarki, wbiegli na trybuny. Zatrzymano dwie osoby
Opole
Gangsterka zatrzymana na granicy
Poszukiwana w całej Europie oszustka wpadła na polskiej granicy
Rzeszów
Siedziba Komisji Europejskiej (KE) w Brukseli
Bruksela o umowie z Mercosurem. Podano datę
BIZNES
Oszust (zdj. ilustracyjne)
Myślał, że jest anonimowy. Usłyszał zarzuty za groźby wobec wiceprezydenta
Poznań
Karol Nawrocki
Nerwowa reakcja prezydenta po pytaniu o Orbana
Świat
imageTitle
Absurdalna sytuacja. Słoweński klub zmienia bramkarza po zaledwie minucie
EUROSPORT
Zatrzymano małżeństwo
Mieli zabić seniorkę dla 180 złotych. Jest akt oskarżenia
Katowice
Noworodek
"Pierwszy miesiąc ich życia nie powinien być ostatnim". Wstrząsające dane
Zdrowie
Śnieg, zima
Najpierw niska temperatura, później obfity śnieg. Są ostrzeżenia
METEO
Kobietę transportowano do szpitala śmigłowcem LPR (zdjęcie ilustracyjne)
Wybuch gazu na stacji paliw. Są ranni
Katowice
Stacja paliw, benzyna
Co z cenami na stacjach? "Niedługo dziewięć złotych"
BIZNES
imageTitle
Dwa tygodnie w śpiączce, długa rehabilitacja. Kolarz wraca po wypadku w Polsce
EUROSPORT
Grzegorz Braun
Braun znowu zablokował postawienie zarzutów. Złożył wniosek i wyszedł
Rafi - mały samiec wikunii andyjskiej
Odnalazł się w stadzie, radzi sobie na wybiegu i ma już imię
WARSZAWA
Wycinka drzew w zgierskim lesie
"Pół lasu chyba wycięli". Leśnicy mówią, że zgodnie z planem
Łódź
W pożarze domu w White Bear Lake w Minnesocie zginęła reporterka sportowa i jej troje małych dzieci. Śledczy próbują obecnie ustalić przyczynę
W pożarze domu zginęła dziennikarka sportowa i jej troje dzieci
Świat
Zwiń opisWięcej
