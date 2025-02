Brakuje trzech tysięcy kontrolerów. Po katastrofie wzrosły obawy o bezpieczeństwo

Brakuje kontrolerów

Coraz więcej niebezpiecznych sytuacji

Badanie CBS News na podstawie danych z systemu zgłaszania bezpieczeństwa lotniczego NASA wskazuje na wzrost liczby zgłoszeń dotyczących sytuacji, w których niemal doszło do kolizji w powietrzu. Od 2005 roku do jesieni 2024 roku zgłoszono 5066 takich przypadków. Średnio jest to około 253 rocznie, jednak w ciągu ostatnich pięciu lat ich liczba wzrosła do średnio 385 rocznie, co oznacza ponad jeden incydent dziennie.