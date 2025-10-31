Awaryjne lądowanie na Florydzie, pasażerowie trafili do szpitala

Pasażerowie lotu amerykańskich linii JetBlue z meksykańskiego Cancun do Newarku w stanie New Jersey zostali przewiezieni do szpitala z powodu obrażeń doznanych w wyniku nagłej utraty wysokości lotu.
Do incydentu miało dojść w środku lotu, kiedy samolot z nieznanych dotąd przyczyn nagle obniżył wysokość. Jak podaje agencja AP, piloci poinformowali wieżę kontroli lotów, że mają co najmniej trzy osoby z obrażeniami wyglądającymi na rany głowy.
Śledztwo
Samolot wylądował awaryjnie w Tampie na Florydzie, a pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala. Ich stan nie jest znany. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zapowiedziała śledztwo w sprawie.
Linie Jet Blue potwierdziły, że doszło do incydentu i poinformowały o wycofaniu samolotu z użycia.
"Nasz zespół wycofał samolot z eksploatacji w celu przeprowadzenia inspekcji i przeprowadzimy pełne dochodzenie, by ustalić przyczyny" - napisano w oświadczeniu JetBlue.
Autorka/Autor: asty/kab
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: ALLISON DINNER/PAP