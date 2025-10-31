Logo strona główna
Świat

Awaryjne lądowanie na Florydzie, pasażerowie trafili do szpitala

JetBlue samolot
Samoloty linii JetBlue na nagraniach archiwalnych
Źródło: Reuters
Samolot JetBlue Airways, który w czwartek leciał z Cancun w Meksyku do New Jersey, został przekierowany do Tampy na Florydzie z powodu problemów z kontrolą lotu i nagłego spadku wysokości, w wyniku czego kilka osób odniosło obrażenia - poinformowała Federalna Administracja Lotnictwa. Organizacja w związku z incydentem prowadzi dochodzenie.

Pasażerowie lotu amerykańskich linii JetBlue z meksykańskiego Cancun do Newarku w stanie New Jersey zostali przewiezieni do szpitala z powodu obrażeń doznanych w wyniku nagłej utraty wysokości lotu.

Do incydentu miało dojść w środku lotu, kiedy samolot z nieznanych dotąd przyczyn nagle obniżył wysokość. Jak podaje agencja AP, piloci poinformowali wieżę kontroli lotów, że mają co najmniej trzy osoby z obrażeniami wyglądającymi na rany głowy.

JetBlue samolot
JetBlue samolot
Źródło: ALLISON DINNER/PAP

Śledztwo

Samolot wylądował awaryjnie w Tampie na Florydzie, a pasażerowie zostali przewiezieni do szpitala. Ich stan nie jest znany. Federalna Administracja Lotnictwa (FAA) zapowiedziała śledztwo w sprawie.

Linie Jet Blue potwierdziły, że doszło do incydentu i poinformowały o wycofaniu samolotu z użycia.

"Nasz zespół wycofał samolot z eksploatacji w celu przeprowadzenia inspekcji i przeprowadzimy pełne dochodzenie, by ustalić przyczyny" - napisano w oświadczeniu JetBlue.

pc

TVN24 HD
pc
Autorka/Autor: asty/kab

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: ALLISON DINNER/PAP

USALotnictwo
