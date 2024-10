Archidiecezja zapłaci ofiarom nadużyć seksualnych. Ujawniono wysokość odszkodowań

Morgan Stewart, który przewodził negocjacjom ugodowym, stwierdził, że "nadszedł najwyższy czas", by zakończyć tę sprawę. - Ci ocaleńcy cierpieli przez dziesięciolecia w następstwie nadużyć. Dziesiątki z nich zmarły. (Inni) starzeją się, a wielu z tych, którzy wiedzieli o nadużyciach w kościele, również - powiedział prawnik. Arcybiskup José H. Gomez wyraził nadzieję, że ugoda ta "przyniesie pewne ukojenie" pokrzywdzonym i "z głębi serca" przeprosił w imieniu kościoła za "każdy jeden z tych incydentów".

Archidiecezja Los Angeles zapłaci pokrzywdzonym przez księży

Jak zauważa "Los Angeles Times", archidiecezja Los Angeles wypłaciła już w przeszłości ofiarom jej duchownych 740 milionów dolarów (ok. 2,9 mld zł.). Łączna kwota podpisanych przez nią ugód sięgnęła więc w środę poziomu ponad 1,6 miliarda dolarów (ok. 6,4 mld zł.). Do opłacenia zobowiązań wynikających z najnowszego porozumienia arcybiskupstwo ma wykorzystać finansowanie bankowe, swoje inwestycje, rezerwy i inne aktywa.