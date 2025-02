Administracja Trumpa "naciska na władze Rumunii w sprawie braci Tate"

Administracja Donalda Trumpa naciska na władze Rumunii, by oddały paszporty i pozwoliły wyjechać z kraju influencerom Andrew i Tristanowi Tate - podał "Financial Times". Bracia, mający amerykańskie i brytyjskie obywatelstwo, zostali aresztowani w 2022 roku w Rumunii pod zarzutem handlu ludźmi i udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Obecnie są w areszcie domowym.

Od dwóch lat w Rumunii wobec braci Andrew i Tristana Tate toczy się głośny proces sądowy. Oskarżani są m.in. o handel ludźmi, zmuszanie do udziału w filmach pornograficznych i udział w zorganizowanej grupie przestępczej. Do stycznia 2025 roku przebywali w areszcie domowym, a obecnie objęci są nadzorem policyjnym i nie mogą opuszczać Rumunii.

Bracia Tate - którzy mają brytyjskie i amerykańskie obywatelstwo - to ikony tzw. manosfery, internetowych platform skierowanych do młodych mężczyzn, które promują wyższość mężczyzn nad kobietami. Jak zauważa "Financial Times", ten segment wyborców odegrał znaczącą rolę w reelekcji Trumpa.