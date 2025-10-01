Ruszył unijny szczyt w Kopenhadze. Jednego z liderów brakuje

Premier Słowacji Robert Fico nie poleciał w środę na nieformalny szczyt Unii Europejskiej i spotkanie Europejskiej Wspólnoty Politycznej w Kopenhadze. Powodem są problemy zdrowotne szefa rządu, który w 2024 roku został ciężko ranny w zamachu.
O nagłej absencji Ficy poinformował dziennikarzy przedstawiciel Urzędu Rady Ministrów Alexander Kovacz.
- Premier usprawiedliwił swoją nieobecność na nieformalnym szczycie Rady Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Politycznej dolegliwościami związanymi z zamachem - oświadczył.
Zamach na premiera Słowacji
W maju 2024 roku Fico przeżył zamach. Trafiły go cztery z pięciu kul z rewolweru, z którego strzelał 72-letni Juraj C. Fico został ranny w brzuch i w rękę. W Bańskiej Bystrzycy trwa proces zamachowca, którego policja zatrzymała bezpośrednio po oddaniu strzałów. Jest oskarżony o terroryzm.
Władze Słowacji po raz pierwszy oficjalnie poinformowały, że stan zdrowia zmusił premiera Ficę do zmiany oficjalnego programu swych zajęć.
Autorka/Autor: ms/ads
Źródło: PAP
Źródło zdjęcia głównego: EPA/EMIL NICOLAI HELMS