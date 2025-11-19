Logo strona główna
Świat

Bruksela chce "wojskowego Schengen"

Transport wojskowy
Komisja Europejska tworzy "wojskowe Schengen"
Źródło: Przemysław Kaleta/Fakty po Południu TVN24
Zgoda w terminie do 45 dni, zbyt wąskie tunele, za słabe mosty czy różny rozstaw torów - to realia militarnej mobilności w Europie czy raczej jej braku. Komisja Europejska chce usprawnić transport wojsk i sprzętu, więc proponuje "wojskowe Schengen".

Współpraca w ramach NATO działa. Europejscy sojusznicy wspierają się, by zabezpieczyć newralgiczne rejony paktu, tak jak Szwedzi, którzy przygotowują się do relokacji na Łotwę. Pół tysiąca szwedzkich żołnierzy ma w styczniu zasilić NATO-wskie siły lądowe na wschodniej flance.

- Przeprowadzamy duże ćwiczenia batalionowe, a ich głównym celem jest przygotowanie się do rozmieszczenia oddziałów na Łotwie w przyszłym roku. Ćwiczymy więc naprawdę wiele rzeczy - powiedział dziennikarzom ppłk Tobias Christensson, dowódca batalionu.

Komisja Europejska zapowiedziała "wojskowe Schengen"

Nierzadko problemem jest logistyka. Zmienić ma to ogłoszony właśnie plan Komisji Europejskiej.

- Usuniemy bariery regulacyjne, wprowadzając pierwszy raz na szczeblu całej Unii zharmonizowane przepisy dotyczące mobilności wojskowej z maksymalnie trzydniowym czasem przetwarzania i z uproszczonymi formalnościami celnymi. Stworzymy także ramy awaryjne. Nowy europejski system wzmocnionej reakcji na mobilność wojskową - przekazała Henna Virkkunen, komisarz UE ds. suwerenności technologicznej, bezpieczeństwa i demokracji.

Działania służb przy zniszczonym fragmencie torowiska na trasie Dęblin-Warszawa przy stacji kolejowej Mika
Akt dywersji. Co powinno zwrócić naszą uwagę?
Ewa Żebrowska
Chcą wykorzystać naturalne bariery do tworzenia Tarczy Wschód
Dzika przyroda jako element zielonej Tarczy Wschód
Białystok
Klatka kluczowa-25114
Nowy system powoływania do wojska w Niemczech. "Złożymy też ofertę kobietom"
Justyna Kazimierczak

- Absolutnie kluczowa sprawa - ocenił tę inicjatywę minister obrony narodowej i wicepremier Władysław Kosiniak-Kamysz.

Zwiększenie europejskiej mobilności militarnej nazwano "wojskowym Schengen", nawiązując do strefy Schengen, w której zniesione są wewnętrzne kontrole graniczne.

- Jeżeli nie ma swobody przemieszczania się pojazdów, ludzi, żołnierzy, wojsk sojuszniczych w trybie automatycznym de facto, jeżeli jest taka wola i zgoda państwa, które o to wzywa, to trudno mówić o udzielaniu sobie pomocy - powiedział Kosiniak-Kamysz.

Niedostosowana infrastruktura jest przeszkodą

- Nowa regulacja ustanawia tak zwaną pulę solidarnościową. Jej celem jest dobrowolne dzielenie się kluczowymi zasobami mobilności podwójnego zastosowania. Mogą to być zasoby krajowe, publiczne, lub zakontraktowane z góry usługi od cywilnych dostawców - poinformował Andrius Kubilius, komisarz UE ds. obrony i przestrzeni kosmicznej.

Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T
Transeuropejska Sieć Transportowa TEN-T
Źródło: PAP

Unia Europejska wychodzi naprzeciw potrzebom NATO, bo na kontynencie jest kilka opracowanych korytarzy przerzutu wojska, ale na mapie jest wiele białych plam, a infrastruktura nie jest dostosowana do sprawnego transportu wojsk i sprzętu.

Eksperci wyliczają mosty o zbyt słabej konstrukcji, zbyt wąskie tunele czy różny rozstaw torów na kolei. Unijny komisarz do spraw transportu na łamach "Financial Times" przyznawał, że w razie potrzeby militarna pomoc mogłaby nie dotrzeć na czas.

"Rzeczywistość dzisiaj jest taka, że jeśli chcemy przemieścić sprzęt lub wojska z zachodniej części Europy na wschód, zajmuje to tygodnie, a w niektórych przypadkach miesiące" - powiedział w lipcu Apostolos Dzidzikostas.

Projekt wGotowości
Ruszają dobrowolne szkolenia MON. Łatwo się zapisać
Polska
Zamówienia dla amerykańskiego wojska szansą dla Polaków
"Czystki" i "marnowanie ogromnego potencjału". Co się dzieje w amerykańskiej armii?
Donald Trump prezentuje zdjęcie z Władimirem Putinem
Co dziś uważa Trump? Sprawdź, kiedy dzwonił Putin
Michał Sznajder

"Musimy mówić o dniach, a nie tygodniach"

Problemem jest też biurokracja, a to przykład, który już dawno powinien skłonić do działania.

W 2022 roku Francuzi realizowali dostawę swoich czołgów do Rumunii. Najszybsza była droga lądowa, ale zablokowały ją niemieckie służby celne z powodu zbyt dużej wagi pojazdów. Czołgi zatem musiały trafić do portu w Marsylii, stamtąd drogą morską do Grecji, żeby ostatecznie do rumuńskiej bazy wojskowej dotrzeć pociągiem. Zamiast kilku dni transport trwał kilka tygodni.

- W kwestii przemieszczania wojsk w Europie musimy mówić o dniach, a nie tygodniach. Niektóre kraje nadal wymagają 45-dniowego wyprzedzenia, zanim wojska innych krajów będą mogły przejechać przez ich terytorium w celu przeprowadzenia ćwiczeń. Po 11 latach od aneksji Krymu przez Rosję to po prostu zbyt długo - powiedziała Kaja Kallas, wysoka przedstawicielka Unii do spraw zagranicznych i polityki bezpieczeństwa.

Plan Komisji Europejskiej zakłada modernizację 500 punktów w infrastrukturze. Bruksela na zwiększenie mobilności wojskowej chce wydać ponad 17 miliardów euro.

pc

Były premier Finlandii dla TVN24: będziemy jednym z największych atutów NATO

pc
Źródło: Fakty po Południu TVN24

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

Unia Europejska obronnośćNATO Strefa Schengen Komisja Europejska Wojsko Transport
Przemysław Kaleta
Przemysław Kaleta
Dziennikarz TVN24. Wieloletni reporter "Faktów po Południu" specjalizujący się w tematyce zagranicznej.
