Ukraina zaatakowana przez Rosję. Ukraińskie MSZ publikuje wideo z apelem małej dziewczynki

Ukraińskie MSZ opublikowało wideo, na którym widać nagrania z rozpoczętej w czwartek rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Kończy się ono apelem małej Ukrainki do prezydenta Rosji. - Władimirze Putinie, zwracają się do ciebie ukraińskie dzieci. Wycofaj swoje wojska z Ukrainy - mówi.

MSZ podkreśla, że "los Europy rozstrzyga się w Ukrainie". "Ukraina nie upadnie, będziemy walczyć o każdy centymetr naszej ziemi, każdy dom i o naszą świętą wolność. Aż do zwycięstwa" - deklaruje ministerstwo.

"Pomóżcie Ukrainie. Ciemne czasy wymagają twardych decyzji"

Druga część nagrania to apel do państw Zachodu. "Pomóżcie Ukrainie, by mogła się bronić, uderzcie w Rosję sankcjami. Odłączcie ją od systemu SWIFT, odizolujcie ją w pełni, zatrzymajcie Putina, zatrzymajcie rosyjską agresję, uratujcie Ukrainę, uratujcie Europę, uratujcie międzynarodowy pokój i bezpieczeństwo. Ciemne czasy wymagają twardych decyzji" - apeluje resort.