"Celny atak" w rosyjskie obiekty energetyczne

"Jednostki Marynarki Wojennej Sił Zbrojnych Ukrainy przeprowadziły celny atak z zastosowaniem rakiet manewrujących Neptun na Orłowską Elektrownię Cieplną oraz podstację elektroenergetyczną Nowobrianska, która łączy dwie elektrownie jądrowe, Kurską i Smoleńską" - napisała agencja Interfax-Ukraina.

Według komunikatu Marynarki Wojennej Ukrainy, oba obiekty zasilały zakłady wojskowe w regionie, więc ich wyłączenie stanowi poważny cios dla logistyki przeciwnika.

"Ukraińskie wojsko nadal pokazuje, że żadne tyły wroga nie są bezpieczne" - oświadczyła ukraińska marynarka.

Ukraina atakuje Rosję Naptunami

Zmodyfikowane pociski typu Neptun mają zasięg tysiąca kilometrów i ponad trzy razy więcej niż w wersji przeciwokrętowej, a także większą głowicę bojową - 260 kg wobec 150 kg w pierwszej wersji - pisał w niedawnej analizie ukraiński portal Defence Express.

29 września nowe Neptuny zostały użyte m.in. do ataku na fabrykę sprzętu radioelektronicznego w obwodzie briańskim w Rosji.

