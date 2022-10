Przedstawicielka Pentagonu o najlepszych czołgach dla Ukrainy w tym momencie

Zastępczyni asystenta amerykańskiego ministra obrony ds. Rosji i Ukrainy Laura Cooper powiedziała, że USA zgadzają się, że Ukraina potrzebuje czołgów, ale ze względów logistycznych najlepszą opcją w tym względzie jest dostarczanie czołgów postsowieckich. Urzędniczka zapewniła też, że USA nie dostrzegły dotąd żadnych sygnałów o przygotowaniach Rosji do użycia broni jądrowej.

Zastępczyni asystenta amerykańskiego ministra obrony ds. Rosji i Ukrainy Laura Cooper odniosła się do sprawy czołgów, o które od dawna ubiega się Ukraina , podczas konferencji prasowej poświęconej nowemu pakietowi pomocy wojskowej USA dla Ukrainy.

- Absolutnie zgadzamy się, że Ukraińcy potrzebują czołgów i USA współpracują z sojusznikami (...), ale najłatwiejszymi do natychmiastowego dostarczenia i wykorzystania na polu walki są czołgi typu sowieckiego, których Ukraińcy już używają i co ważniejsze, potrafią je naprawiać i mają do nich części zamienne - powiedziała przedstawicielka Pentagonu. Jak dodała, dostarczenie zachodnich czołgów byłoby bardziej skomplikowane pod względem szkoleń, napraw i utrzymania. Zaznaczyła jednak, że dzięki współpracy USA i sojuszników Ukraina otrzymała już ponad 1000 różnego typu pojazdów opancerzonych, w tym setki czołgów.