Straty Rosjan po czterech miesiącach walk. Dane ukraińskiego sztabu

Czwarty miesiąc wojny

Rosyjska inwazja na Ukrainę, która rozpoczęła się 24 lutego, trwa cztery miesiące. Walki skupiają się teraz we wschodnim Donbasie na Ukrainie, gdzie rosyjski ostrzał i bombardowania skutkują stopniowym wypieraniem sił obrońców. Ukraińcom brakuje ciężkiego uzbrojenia, by kontratakować. Wojska rosyjskie, zgromadziwszy rezerwy, rozpoczynają ofensywę na szeroką skalę w obwodzie ługańskim, realizując bezwarunkowy priorytet Kremla, czyli "wyzwolenie" terytoriów tzw. Donieckiej i Ługańskiej Republik Ludowych. Wszystkie miejscowości, których nie zajęły jeszcze wojska rosyjskie, są pod ostrzałem.

Rosjanie nie informują o stratach

Każdego dnia ginie 200-300 Ukraińców, z kraju uciekło 8 mln osób

Zdaniem doradcy prezydenta Ukrainy Ołeksija Arestowycza od początku wojny zginęło niemal 10 tys. ukraińskich żołnierzy, a rany odniosło około 30 tys., z których po wyleczeniu 96-98 proc. wraca na front. Wypowiadając się w poniedziałek w internetowym programie publicystycznym doradca Zełenskiego powiedział również, że każdego dnia ginie 200-300 Ukraińców. - Od 20 do 30 proc. infrastruktury Ukrainy zostało zniszczone w wyniku inwazji rosyjskiej - przekazał we wtorek minister infrastruktury tego kraju Ołeksandr Kubrakow. Straty dla gospodarki Ukrainy w rezultacie zniszczeń m.in. budynków mieszkalnych, szkół i szpitali szacować można na ponad 105,5 mld dolarów, w tym 40 mld z powodu zniszczeń transportu (drogi, mosty, porty, tory kolejowe i lotniska). Ponad 44 mln metrów kwadratowych powierzchni mieszkalnej zostało albo zniszczone, albo zagarnięte przez stronę rosyjską, co przekłada się na liczbę co najmniej 320 tys. obywateli Ukrainy, którzy stracili domy. Gospodarka Ukrainy przestawiła się na tory gospodarki wojennej, a budżet wojskowy stanowi obecnie trzy czwarte całego jej budżetu. W związku z załamaniem gospodarczym i stale rosnącym deficytem kraj w znacznym stopniu polega na zagranicznym wsparciu finansowym. W ocenie prezesa Europejskiego Banku Inwestycyjnego Wernera Hoyera Ukraina może potrzebować do 1 bln euro pomocy zagranicznej na zrekompensowanie szkód spowodowanych inwazją. Od początku inwazji ponad 8 mln Ukraińców wyjechało ze swojej ojczyzny, z czego połowa przekraczając granicę z Polską - poinformowała we wtorek ONZ. Obecnie 5,2 mln uchodźców przebywa w różnych krajach europejskich m.in. 1,2 mln w Polsce. Wśród krajów niegraniczących z Ukrainą najwięcej uchodźców przyjęły Niemcy (ponad 780 tys.), Czechy (380 tys.) i Włochy (137 tys.). Kolejne 7 mln osób jest wciąż przesiedlonych na terytorium Ukrainy.