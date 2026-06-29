Świat Rosyjskie ataki w dwóch obwodach Ukrainy. Zginęło sześć osób Oprac. Adrian Wróbel |

Ukraina. Zniszczenia po rosyjskich uderzeniach w Zaporożu (28.06.2026) Źródło wideo: Reuters Źródło zdj. gł.: Reuters

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"Cztery osoby zginęły, a kolejnych 28 zostało rannych w następstwie wrogich ataków na Zaporoże, rejon zaporoski i rejon połohowski" - napisał w komunikatorze Telegram szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. Podkreślił, że wojska rosyjskie wykonały na jego region 973 uderzenia, atakując 45 miejscowości.

Kolejne ataki w Ukrainie

W obwodzie sumskim też są ofiary ataków Rosji. "Dwie osoby zginęły, dziewięć zostało rannych: w obwodzie sumskim. Policja dokumentuje następstwa rosyjskich ataków" - podały służby prasowe Narodowej Policji Ukrainy.

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