Rosyjskie ataki w dwóch obwodach Ukrainy. Zginęło sześć osób
"Cztery osoby zginęły, a kolejnych 28 zostało rannych w następstwie wrogich ataków na Zaporoże, rejon zaporoski i rejon połohowski" - napisał w komunikatorze Telegram szef władz wojskowych obwodu zaporoskiego Iwan Fedorow. Podkreślił, że wojska rosyjskie wykonały na jego region 973 uderzenia, atakując 45 miejscowości.
Kolejne ataki w Ukrainie
W obwodzie sumskim też są ofiary ataków Rosji. "Dwie osoby zginęły, dziewięć zostało rannych: w obwodzie sumskim. Policja dokumentuje następstwa rosyjskich ataków" - podały służby prasowe Narodowej Policji Ukrainy.
OGLĄDAJ: Co zrobi zdesperowany Putin? "Istnieje groźba eskalacji"
Źródło: PAP