Świat Rosjanie zaatakowali. Wśród zabitych jest dziecko

Ukraińscy żołnierze używający francuskiej haubicy w regionie donieckim

Udostępnij Facebook Kopiuj link

Najwięcej, bo co najmniej 6 osób, zginęło w nocnych atakach na Odessę. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w stolicy liczba ofiar wzrosła do czterech, a jedną z nich jest 12-letni chłopiec. Na platformie Telegram napisał, że rosyjski ostrzał wywołał pożary wielu budynków, również mieszkalnych.

Rosyjski dron nad Kijowem

Atak Rosjan

Lokalne władze w Dnieprze, na wschodzie Ukrainy poinformowały, że w wyniku rosyjskich ataków śmierć poniosły dwie osoby. Ponadto ostrzał spowodował pożary kilku budynków mieszkalnych.

Mapa ataków Źródło: GoogleMaps

Gubernator obwodu dnieprowskiego Ołeksandr Ganża opublikował na Telegramie zdjęcia płonących budynków mieszkalnych.

W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, lokalne władze poinformowały, że dwie osoby zostały ranne w wyniku ataku rosyjskich dronów.

Rosyjska armia przez całą środę atakowała cele na Ukrainie, głównie w obwodach położonych w środkowej i południowej części kraju. Między innymi w Odessie rosyjski dron uderzył w blok.

Atak na Odessę