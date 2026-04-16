Rosjanie zaatakowali. Wśród zabitych jest dziecko
Najwięcej, bo co najmniej 6 osób, zginęło w nocnych atakach na Odessę. Mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował, że w stolicy liczba ofiar wzrosła do czterech, a jedną z nich jest 12-letni chłopiec. Na platformie Telegram napisał, że rosyjski ostrzał wywołał pożary wielu budynków, również mieszkalnych.
Atak Rosjan
Lokalne władze w Dnieprze, na wschodzie Ukrainy poinformowały, że w wyniku rosyjskich ataków śmierć poniosły dwie osoby. Ponadto ostrzał spowodował pożary kilku budynków mieszkalnych.
Gubernator obwodu dnieprowskiego Ołeksandr Ganża opublikował na Telegramie zdjęcia płonących budynków mieszkalnych.
W Charkowie, drugim co do wielkości mieście Ukrainy, lokalne władze poinformowały, że dwie osoby zostały ranne w wyniku ataku rosyjskich dronów.
Rosyjska armia przez całą środę atakowała cele na Ukrainie, głównie w obwodach położonych w środkowej i południowej części kraju. Między innymi w Odessie rosyjski dron uderzył w blok.
Źródło: PAP
