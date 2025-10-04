Logo strona główna
Świat

"Podwójne uderzenie" Rosjan. Kilkudziesięciu rannych, jeden zabity

pociag
Pociąg zaatakowany przez Rosjan w mieście Szostka
Źródło: x.com/@ZelenskyyUa
Rosyjskie drony uderzyły w dworzec kolejowy i dwa pociągi pasażerskie w mieście Szostka w obwodzie sumskim - poinformowały ukraińskie władze. W jednym z wagonów służby znalazły ciało 71-mężczyzny. Rannych zostało około 30 osób. Jak przekazał szef MSZ Ukrainy, agresor zastosował taktykę "podwójnego uderzenia", w której drugie dosięga ratowników i ewakuujących się.

"Rosja zaatakowała dworzec kolejowy w miejscowości Szostka (w obwodzie sumskim na północnym wschodzie Ukrainy - przyp. red.). Wróg celowo uderzył w infrastrukturę cywilną, pociąg pasażerski relacji Szostka-Kijów. Poszkodowani zostali pasażerowie. Na miejscu pracują ratownicy, lekarze i wszystkie służby ratunkowe" - napisał szef władz wojskowych obwodu Ołeh Hryhorow na Telegramie.

Hryhorow przekazał, że powstaje sztab operacyjny, a ludziom udzielana jest niezbędna pomoc. Ustalana jest skala zniszczeń i liczba poszkodowanych.

Pociąg zaatakowany przez Rosjan
Pociąg zaatakowany przez Rosjan
Źródło: Oleg Grigorov | Sumy OVA/Telegram

Później urzędnicy przekazali, że trafione zostały dwa pociągi. Prezes Ukrzaliznyci, czyli ukraińskich kolei państwowych, Ołeksandr Piercowski przekazał Reutersowi, że drony zaatakowały lokomotywy, uszkadzając przyczepione do nich wagony.

Powiedział, że zaatakowane pociągi to lokalny pociąg podmiejski i inny pasażerski, który jechał do Kijowa.

Piercowski dodał, że na stacji odbywał się wyłącznie ruch cywilny i że jego zdaniem była to próba uczynienia obszarów takich jak Szostka, oddalonej o około 50 kilometrów od granicy z Rosją, niebezpiecznymi dla ruchu pasażerskiego.

- Robią wszystko, aby tereny przyfrontowe i przygraniczne stały się niemożliwe do zamieszkania, tak aby ludzie bali się tam jeździć, wsiadać do pociągów, gromadzić się na targowiskach, a studenci bali się wracać do domów - powiedział.

Dziesiątki rannych, jedna osoba nie żyje

Tymczasowa szefowa administracji wojskowej rejonu (powiatu) Szostka Oksana Tarasiuk przekazała, że rannych zostało około 30 osób. Dodała, że poszkodowani zostali przewiezieni do szpitala.

Później prokuratura obwodu sumskiego napisała na Telegramie, że w jednym z wagonów "znaleziono ciało 71-letniego mężczyzny".

Wnętrze wagonu pociągu, zaatakowanego w obwodzie sumskim przez rosyjski dron
Wnętrze wagonu pociągu, zaatakowanego w obwodzie sumskim przez rosyjski dron
Źródło: t.me/prokuraturasumy

"Nie jedno, ale dwa uderzenia"

Szef MSZ Ukrainy Andrij Sybiha w opublikowanym na X wpisie oznajmił, że było to "nie jedno, ale dwa uderzenia po sobie". "To jedna z najbardziej barbarzyńskich rosyjskich taktyk - tzw. podwójne uderzenie - w której drugi atak uderza w ratowników i ewakuujących się ludzi". Rosyjscy terroryści muszą spotkać się z ostrą odpowiedzią na ten celowy i brutalny atak terrorystyczny na ludność cywilną.

Do ataku odniósł się też prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że atakują cywilów. To jest terror, którego świat nie może ignorować" - napisał. "Rosja każdego dnia odbiera życie. I tylko siła może ich powstrzymać" - dodał. Zełenski do wpisu dołączył nagranie, na którym widać zniszczone, płonące wagony.

"Rosjanie ciągle atakują Sumy i okolice"

Reporter TVN24 Ołeh Biłecki na antenie TVN24 przekazał, że wśród poszkodowanych w ataku są zarówno pracownicy kolei, jak i cywile. Jak dodał, na trasie Szostka-Kijów pociągi kursują codziennie.

- Tak wygląda sytuacja w obwodzie sumskim, gdzie ciągle Rosjanie atakują i same Sumy, czyli miasto obwodowe, i okolice tego miasta, jak Szostka. To właśnie miejscowości, które ciągle znajdują się pod rosyjskimi ostrzałami - mówił.

"Sumy i okolice znajdują się ciągle pod rosyjskim ostrzałem". Relacja Ołeha Biłeckiego
Źródło: TVN24

Wskazał też, że jeśli chodzi o ostrzały infrastruktury cywilnej, to oprócz dworców i pociągów, Rosjanie regularnie atakują też infrastrukturę energetyczną.

Jak odnotował Reuters, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Rosja nasiliła naloty na infrastrukturę kolejową Ukrainy, atakując ją niemal codziennie.

OGLĄDAJ: Rosja przeszła do "drugiej fazy ataku"
Służby w miejscu uderzenia drona w miejscowości Wyryki

Rosja przeszła do "drugiej fazy ataku"

Autorka/Autor: kkop, akr/akw, dap

Źródło: Reuters, PAP

Źródło zdjęcia głównego: Oleg Grigorov | Sumy OVA/Telegram

TAGI:
UkrainaWojna w UkrainieRosja
