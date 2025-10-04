Rosjanie uderzyli w dworzec i pociąg

"Rosja zaatakowała dworzec kolejowy w miejscowości Szostka. Wróg celowo uderzył w infrastrukturę cywilną, pociąg pasażerski relacji Szostka-Kijów. Poszkodowani zostali pasażerowie. Na miejscu pracują ratownicy, lekarze i wszystkie służby ratunkowe" - napisał szef władz wojskowych regionu Ołeh Hryhorow na Telegramie.
Hryhorow przekazał, że powstaje sztab operacyjny, a ludziom udzielana jest niezbędna pomoc. Ustalana jest skala zniszczeń i liczba poszkodowanych.
Do ataku odniósł się prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. "Rosjanie nie mogli nie wiedzieć, że atakują cywilów. To jest terror, którego świat nie może ignorować" - napisał. "Rosja każdego dnia odbiera życie. I tylko siła może ich powstrzymać" - dodał. Zełenski do wpisu dołączył nagranie, na którym widać zniszczone, płonące wagony.
Szefowa lokalnej administracji Oksana Tarasiuk, cytowana przez agencję Reutera, przekazała, że poszkodowanych zostało około 30 osób.
Jak zauważa Reuters, w ciągu ostatnich dwóch miesięcy Rosja nasiliła naloty na infrastrukturę kolejową Ukrainy, atakując ją niemal codziennie.
Autorka/Autor: kkop/akw
Źródło: Reuters, PAP
Źródło zdjęcia głównego: Oleg Grigorov | Sumy OVA/Telegram