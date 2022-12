Szojgu miał oglądać "rejon" frontu. Dziennikarze zlokalizowali go dziesiątki kilometrów dalej

Szojgu zlokalizowano na podstawie nagrania ze śmigłowca

Amerykański dziennik "New York Times" informował niedawno, że rosyjscy dowódcy wojskowi ograniczyli swoje wizyty na froncie po tym, gdy wojska ukraińskie wiosną ostrzelały sztab rosyjski w Iziumie w trakcie wizyty szefa sztabu generalnego armii Rosji Walerija Gierasimowa. Doradca gabinetu prezydenta Ukrainy Ołeksij Arestowycz potwierdził w sobotę, że siły ukraińskie podjęły ten atak, by zabić Gierasimowa, jednak okazało się, że opuścił on sztab nieco wcześniej.