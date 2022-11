Pięcioletni chłopiec po rosyjskim ostrzale stracił siostrę, matkę i dziadków

Dziennikarze przekazali, że matka Mykyty pracowała jako pielęgniarka w szpitalu w Iziumie. Kiedy Rosjanie zaczęli ostrzeliwać to miasto, przeprowadziła się z dziećmi do wioski Oskil, gdzie mieszkali jej rodzice. Myślała, że będą tam bezpieczni.

Nie zdążyli się ukryć

Świadkiem tragicznych wydarzeń, do których doszło 27 marca, była znajoma rodziny Czibisów, Switłana Woszczana. Mówiła, że kiedy zaczął się ostrzał, uciekła do piwnicy swojego domu. Myślała, że sąsiedzi także zdążą się ukryć. Kiedy wróciła do ich domu, zobaczyła jedynie stertę gruzu i milczącego, przechadzającego się w tym miejscu Mykytę.

Matka i babcia "nie żyją"

Kobieta zabrała chłopca ze sobą. Zaprowadziła do znajomej pielęgniarki. Mieszkańcy zwrócili się do żołnierzy obrony terytorialnej o pomoc w sprawie pochówku bliskich Mykyty. Zostali później pochowani w jednej mogile na miejscowym cmentarzu. Chłopiec mieszkał we wsi do lipca. Rodzina ciotki zabrała go stamtąd do Polski.