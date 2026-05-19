Ukraina nie odpuszcza. Wysyła drony w kierunku Moskwy

Ukraina wysłała w nocy drony na cele w obwodzie jarosławskim na północ od Moskwy. To kolejne ataki Ukrainy w pobliżu rosyjskiej stolicy w ciągu ostatnich dni. Rosja zaatakowała z kolei największy ukraiński port na Dunaju.

Ukraina zaatakowała w nocy z poniedziałku na wtorek szereg celów w Rosji. Kijów wysłał drony między innymi na obwód jarosławski na północny wschód od Moskwy. Trafiony został zakład przemysłowy, a służby walczą z pożarem - poinformował gubernator Michaił Jewrajew.

Wcześniej w nocy mer Moskwy Siergiej Sobianin doniósł o czterech dronach zmierzających w kierunku miasta. Zostały one zestrzelone przez rosyjskie siły - poinformowały rosyjskie władze.

Tej nocy nie ustawały rosyjskie ataki na Ukrainę. Drony uderzyły w Charków w południowo-wschodniej Ukrainie, gdzie pod gruzami uwięzione zostały trzy osoby. Dwie z nich zostały już uratowane - podał Reuters, cytując lokalne władze. Rosja zaatakowała też miasto Izmaił nad Morzem Czarnym, największy ukraiński port na Dunaju, częsty cel rosyjskich ataków. Zniszczona została infrastruktura portowa, lecz nikt nie został ranny - podały lokalne władze na Telegramie.

Ukraina uderza w rafinerie

To kolejna noc ataków odwetowych Ukrainy na Rosję. W niedzielę drony uderzyły między innymi w rafinerię w obwodzie moskiewskim. Rosyjskie ministerstwo obrony podało wtedy, że zestrzelono ponad 550 dronów. Określiło te naloty jako jedne z najsilniejszych od początku wojny. Według władz moskiewskich zginęły w nich trzy osoby, a 12 zostało rannych. Uszkodzone miały zostać trzy budynki mieszkalne.

Atakując rosyjską infrastrukturę naftową, Ukraina liczy na uszczuplenie przychodów Rosji z eksportu ropy. "Tylko w ostatnich miesiącach przetwórstwo ropy naftowej w Rosji spadło o 10 procent, a rosyjskie firmy naftowe zmuszone są zamknąć swoje odwierty" - napisał w mediach społecznościowych prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak dodał, dzięki działaniom Kijowa "na wszystkich płaszczyznach", rosyjski deficyt "w ciągu pierwszych pięciu miesięcy tego roku przekroczył to, co zakładano na cały rok".

Wymiana ciosów

Z kolei w poniedziałek Rosja przeprowadziła zmasowane ataki na południowy wschód Ukrainy. Zginęła w nich jedna osoba, a co najmniej 40 zostało rannych. Jak podały lokalne władze, Rosja zaatakowała obwody zaporoski, chersoński i dniepropietrowski dronami, artylerią i i bombami lotniczymi.

W mieście Dniepr uszkodzone zostały bloki mieszkalne, domy prywatne, uczelnia, świątynia, przedsiębiorstwo i samochody. Jak podał Kijów, Rosja wysłała wtedy na Ukrainę 524 drony i 22 rakiety.

