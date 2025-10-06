Nastoletni agent w rękach ukraińskich służb. "Przekazany przez polskie organy ścigania"

"Kontrwywiad SBU zatrzymał niepełnoletniego agenta rosyjskich służb specjalnych, który z terytorium Unii Europejskiej wyszukiwał w Ukrainie wykonawców zamachów na zlecenie. Większość zwerbowanych przez niego osób okazała się nastolatkami szukającymi łatwego zarobku" - podała w poniedziałkowym komunikacie Służba Bezpieczeństwa Ukrainy (SBU).
Zatrzymany jest mieszkańcem Charkowa. Mężczyzna jesienią zeszłego roku wyjechał do jednego z państw Unii Europejskiej. "Zatrzymania dokonano na zachodniej granicy Ukrainy, dokąd został przekazany przez polskie organy ścigania w ramach przymusowego powrotu na terytorium Ukrainy" - poinformowała SBU.
Szukał "łatwego zarobku"
Po wyjeździe z Ukrainy nastolatek zaczął szukać "łatwego zarobku" przez rosyjski komunikator Telegram. Tam trafił w pole zainteresowania Rosjan, którzy zlecili mu wyszukiwanie wykonawców zamachów na terytorium Ukrainy - podała SBU.
Dwoje zwerbowanych przez niego agentów - 15-letni mieszkańcy Charkowa - w grudniu 2024 roku dokonało eksplozji w pobliżu komisariatów policji w dzielnicach Słobidskiej i Chołodnohirskiej w tym mieście.
Zatrzymany zaangażował także 21-latkę, która podłożyła ładunek wybuchowy w pobliżu wojskowego centrum rekrutacyjnego w Odessie. Została ona zatrzymana na gorącym uczynku – poinformowano w komunikacie.
Przekazany Ukrainie przez Polskę 16-latek znajduje się w areszcie. Grozi mu do 12 lat pozbawienia wolności wraz z konfiskata mienia.
Autorka/Autor: tas/kg
Źródło: PAP, tvn24.pl
Źródło zdjęcia głównego: ssu.gov.ua