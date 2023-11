Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

Rosyjska pełnoskalowa inwazja na Ukrainę trwa już od 621 dni. Prezydent Wołodymyr Zełenski oświadczył, że Ukraina rozważa zmianę strategii wojennej, by działać z większym zaskoczeniem. Rosyjskie ministerstwo obrony poinformowało w niedzielę, że nowy rosyjski okręt podwodny Cesarz Aleksander III przeprowadził udany test rakiety balistycznej Buława, przeznaczonej do przenoszenia głowic nuklearnych. Oto najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin wojny w Ukrainie.

> Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał Stany Zjednoczone do zapewnienia większych środków finansowych na pomoc w walce z Rosją . Zaprosił też byłego prezydenta USA Donalda Trumpa na Ukrainę, by na własne oczy przekonał się o skali konfliktu.

> W wywiadzie dla NBC Zełenski oznajmił, że Ukraina rozważa zmianę strategii wojennej, by działać z większym zaskoczeniem. Zapewniał też, że sytuacja w wojnie z Rosją nie jest patowa. - Nasi wojskowi wymyślają nowe plany, nowe operacje, by szybciej iść do przodu i niespodziewanie uderzyć w Rosję - powiedział.