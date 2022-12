Ukraina. Najważniejsze wydarzenia ostatnich godzin

> Sytuacja w Donbasie jest ciężka i bolesna. Okupanci wykorzystują wszystkie dostępne im środki - a są to znaczne środki - aby osiągnąć przynajmniej jakiś postęp - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w codziennym wystąpieniu wideo.

> Mieszkanka Jekaterynburga na Uralu otrzymała wezwanie do stawienia się przed komisją wojskową wystawione na jej syna, który nie żyje od 14 lat - poinformował niezależny portal "The Insider". Wezwania rozsyłane są w ramach mobilizacji na wojnę z Ukrainą.

> Lesia Vakuliuk, dziennikarka ukraińskiej Espreso TV, mówiła w "Faktach po Faktach" w TVN24, że gdyby Ukraina przegrała wojnę spowodowaną rosyjską napaścią, "to by była przegrana całego świata zachodniego". Jej zdaniem wojna może się zakończyć tylko wtedy, gdy Ukraina zwycięży i gdy Rosja uzna, że to ona ją zaczęła.