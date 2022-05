Ukraiński minister rolnictwa: już w lipcu świat ostro odczuje kryzys żywnościowy spowodowany wojną

"Nie wywieźliśmy jeszcze 5 mln ton pszenicy, które planowaliśmy wywieźć. Chcieliśmy wywieźć co najmniej 10-15 mln ton pszenicy z tych zbiorów. Na następny rok nie zdołamy zasiać w takiej skali, w jakiej chcieliśmy. Odczują to wszystkie rynki" - powiedział ukraiński minister rolnictwa Mykoła Solski.

Według niego "świat zacznie ostro to odczuwać jakoś w połowie lipca". Jak wyjaśnił, "wiele krajów Północnej Afryki, państw arabskich, krajów Azji południowo-wschodniej do tej pory wykorzystuje to, co zakupiono wcześniej, te zapasy, które zrobiono".