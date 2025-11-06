Logo strona główna
Świat

Aktorka i ambasadorka dobrej woli ONZ Angelina Jolie odwiedziła Chersoń

Angelina Jolie w Chersoniu
Angelina Jolie w Chersoniu
Źródło: x.com/Gerashchenko_en, X/nexta_tv
Angelina Jolie odwiedziła Chersoń - poinformował ukraiński portal Suspilne. W mediach społecznościowych pojawiły się zdjęcia amerykańskiej aktorki i ambasadorki dobrej woli ONZ, która miała odbyć podróż związaną z misją humanitarną w tym stale ostrzeliwanym przez Rosjan regionie. 

Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tej wizyty ani wyjaśnienia ze strony władz centralnych lub regionalnych, w jakim celu Angelina Jolie ponownie przyjechała do Ukrainy.

Ukraińskie media oceniają, że jej podróż najprawdopodobniej wiąże się z misją humanitarną. Na zdjęciach, rozpowszechnianych w mediach społecznościowych, widać, że aktorka spotkała się z dziećmi w schronie przeciwlotniczym w Chersoniu.

Chersoń jest stale ostrzeliwany przez wojska rosyjskie ze wschodniej części obwodu chersońskiego, po drugiej stronie Dniepru, która pozostaje pod okupacją rosyjską. Zachodnia część obwodu, w tym sam Chersoń, została odbita przez wojska ukraińskie i pozostaje pod kontrolą Ukrainy od listopada 2022 roku.

Angelina Jolie wspiera Ukrainę

Wcześniej Jolie odwiedziła Ukrainę z misją humanitarną 30 kwietnia 2022 roku. Przybyła tam wówczas jako specjalna wysłanniczka ONZ ds. uchodźców. Przeprowadziła wtedy rozmowy z mieszkańcami Ukrainy, którzy musieli uciekać z obszarów ogarniętych walkami z rosyjskimi wojskami, a także z wolontariuszami, udzielającymi pomocy psychologicznej na dworcu kolejowym we Lwowie.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Angelina Jolie przyjechała do Lwowa

Gwiazda filmu wspiera Ukrainę od początku pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji, rozpoczętej w lutym 2022 roku. Apeluje też do świata o pomoc dla ukraińskich uchodźców.

OGLĄDAJ: "W Ukrainie nie ma linii frontu. Jest strefa śmierci"
pc

"W Ukrainie nie ma linii frontu. Jest strefa śmierci"

Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: asty/akw

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: X/nexta_tv

