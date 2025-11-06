Angelina Jolie w Chersoniu Źródło: x.com/Gerashchenko_en, X/nexta_tv

Nie ma jeszcze oficjalnego potwierdzenia tej wizyty ani wyjaśnienia ze strony władz centralnych lub regionalnych, w jakim celu Angelina Jolie ponownie przyjechała do Ukrainy.

Ukraińskie media oceniają, że jej podróż najprawdopodobniej wiąże się z misją humanitarną. Na zdjęciach, rozpowszechnianych w mediach społecznościowych, widać, że aktorka spotkała się z dziećmi w schronie przeciwlotniczym w Chersoniu.

Chersoń jest stale ostrzeliwany przez wojska rosyjskie ze wschodniej części obwodu chersońskiego, po drugiej stronie Dniepru, która pozostaje pod okupacją rosyjską. Zachodnia część obwodu, w tym sam Chersoń, została odbita przez wojska ukraińskie i pozostaje pod kontrolą Ukrainy od listopada 2022 roku.

Angelina Jolie wspiera Ukrainę

Wcześniej Jolie odwiedziła Ukrainę z misją humanitarną 30 kwietnia 2022 roku. Przybyła tam wówczas jako specjalna wysłanniczka ONZ ds. uchodźców. Przeprowadziła wtedy rozmowy z mieszkańcami Ukrainy, którzy musieli uciekać z obszarów ogarniętych walkami z rosyjskimi wojskami, a także z wolontariuszami, udzielającymi pomocy psychologicznej na dworcu kolejowym we Lwowie.

Gwiazda filmu wspiera Ukrainę od początku pełnowymiarowej rosyjskiej inwazji, rozpoczętej w lutym 2022 roku. Apeluje też do świata o pomoc dla ukraińskich uchodźców.

