Profesor Carlos Rodriguez-Galindo o leczeniu ukraińskich dzieci z chorobami nowotworowymi

Szacujemy, że mniej więcej półtora tysiąca, może dwa tysiące dzieci w Ukrainie, będących na różnych etapach rozpoznania i leczenia, wymaga pomocy. Udało nam się zarejestrować grupę 900 dzieci, które trafiły do miejsc dla nich bezpiecznych - mówił w "Faktach po Faktach" profesor Carlos Rodriguez-Galindo, dyrektor St. Jude Global - organizacji, która pomaga ukraińskim dzieciom z chorobami nowotworowymi. Trafiają one do szpitali w Europie Zachodniej i USA, część z nich kontynuuje leczenie w Polsce.

- Szacujemy, że mniej więcej półtora tysiąca, może dwa tysiące dzieci w Ukrainie, będących na różnych etapach rozpoznania i leczenia, wymaga pomocy. Poprzez koordynowany wysiłek we współpracy z organizacjami lokalnymi, z fundacją w Ukrainie, a także szpitalem dziecięcym i ośrodkiem leczenia onkologicznego dzieci we Lwowie, we współpracy z Polską, rozpoczęliśmy działania koordynacyjne - dodał.

"Dzieci to dzieci. Dzieci chcą się cieszyć"

Gość "Faktów po Faktach" powiedział, że w środę wieczorem 13 dzieci wraz z rodzicami przybyło do Polski. - Pierwsze, co widzimy to uśmiechy na twarzach tych dzieci. Dzieci to dzieci. Dzieci chcą się cieszyć. Właśnie o to chodzi w tym procesie. On im to oferuje. Kiedy widzimy uśmiech każdego z tych dzieci, to jest to historia sama w sobie. Uśmiech dziecka tworzy zupełnie nową energię dla nas wszystkich, którzy pomagają realizować ten wysiłek - mówił.