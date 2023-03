"Możliwości zniszczenia wroga nie zostały wyczerpane". To najgorętszy punkt walk

Rosyjskie wojska kontrolują wschodnią część Bachmutu. Obecnie trwają walki o zajęcie północnej części tego miasta. Rosjanie próbują szturmować stopniowo: od budynku do budynku – opowiada o sytuacji w najgorętszym punkcie walk w Donbasie Jurij Butusow, znany ekspert do spraw wojskowości i redaktor naczelny portalu censor.net.

W rozmowie z ukraińskim Radiem NV (skrót Nowoje Wriemia) Jurij Butusow powiedział, że obecnie głównym kierunkiem walk jest północ Bachmutu. - Na wschodnim odcinku front biegnie wzdłuż rzeki Bachmutka. Jest tam dość szeroki niezabudowany pas, wróg nie może go pokonać bez strat, dlatego próbuje skoncentrować swoje wysiłki na szturmie z północy - stwierdził ekspert.

Jednocześnie - jak powiedział Butusow - wróg szeroko omija miasto od północy i próbuje przebić się w rejonie pobliskich wsi Chromowe i Bohdanówka oraz zamknąć dostęp do Bachmutu w rejonie wsi Iwaniwskie. Celem rosyjskich działań jest całkowite otoczenie miasta.

Strategicznie ważny dla obrony Donbasu

- Najważniejszym problemem jest to, że strona ukraińska nie jest w stanie wykorzystać tego, że wciąż ma przewagę. Ukraińskie siły mają dobre pozycje. Wróg posuwa się do przodu w bardzo wolnym tempie, możliwości jego zniszczenia wciąż nie zostały wyczerpane. Potrzebne są jednak kalkulacje, jakie siły i w jaki sposób mogą być wykorzystane. Muszą być za to odpowiedzialni dowódcy, a nie żołnierze, którzy dają z siebie więcej, niż się tego od nich oczekuje - stwierdził Butusow.