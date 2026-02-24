Logo strona główna
Świat

Marszałek Sejmu w ukraińskim parlamencie. Gromkie brawa po słowach Włodzimierza Czarzastego

Włodzimierz Czarzasty w ukraińskim parlamencie
Włodzimierz Czarzasty w ukraińskim parlamencie. "W imieniu narodu polskiego chylę czoło"
Źródło: Rada Najwyższa Ukrainy
W imieniu narodu polskiego chylę czoło przed wszystkimi, którzy polegli w obronie niepodległej Ukrainy, w obronie naszej wspólnej europejskiej cywilizacji przed groźnym dla nas wszystkich fanatyzmem kremlowskich przywódców - oświadczył marszałek Sejmu Włodzimierz Czarzasty w ukraińskim parlamencie. Mówił też o wartościach, które dzielimy z Ukrainą, jak i nadziei na sprawiedliwy pokój.

W czwartą rocznicę rozpoczęcia pełnoskalowej inwazji Rosji w Radzie Najwyższej Ukrainy wygłosił przemówienie Włodzimierz Czarzasty.

- Dokładnie cztery lata temu Rosja, nasz wspólny wróg, łamiąc wszelkie zasady prawa międzynarodowego, kierując się nienawiścią do ukraińskiej niepodległości i ukraińskiej demokracji, dokonała bezprzykładnego i haniebnego ataku na wasz kraj - oświadczył.

Marszałek Sejmu zaznaczył przy tym, że Polska i Ukraina podziela te same wartości. - W imieniu narodu polskiego chylę czoło przed wszystkimi, którzy polegli w obronie niepodległej Ukrainy, w obronie naszej wspólnej europejskiej cywilizacji przed groźnym dla nas wszystkich fanatyzmem kremlowskich przywódców, gotowych popełnić każdą zbrodnię dla zaspokojenia swoich obłąkańczych rojeń o odbudowie rosyjskiego imperium - powiedział.

- Potępiam prezydenta (Władimira) Putina jako zbrodniarza i ludzi, którzy z jego rozkazu dokonują mordów i gwałtów na narodzie ukraińskim. Nie może być wolnej Polski bez wolnej Ukrainy - oświadczył Czarzasty. Po tych słowach zebrani na sali członkowie ukraińskiego parlamentu wstali i zaczęli bić gromkie brawa.

Członkowie ukraińskiego parlamentu biją brawa na stojąco po słowach Włodzimierza Czarzastego
Członkowie ukraińskiego parlamentu biją brawa na stojąco po słowach Włodzimierza Czarzastego
Źródło: Rada Najwyższa Ukrainy

"Koncert mocarstw" i "sprawiedliwy pokój"

Czarzasty mówił też, że Polska łączy się z Ukrainą w nadziei na trwały i sprawiedliwy pokój. - Wiemy jednak, że nastąpi on dopiero wtedy, gdy Rosja zostanie zmuszona przez waszych bohaterskich żołnierzy i międzynarodową presję do zaprzestania agresji przeciwko Ukrainie. Chcemy wierzyć, że może to nastąpić w nieodległym czasie - powiedział marszałek Sejmu.

Zaznaczył, że Polska nie raz doświadczyła w przeszłości nieliczącego się z interesami mniejszych państw "koncertu mocarstw". - Domagamy się przywrócenia zasad, przywrócenia ładu międzynarodowego opartego na prawie i wartościach demokratycznych szanującego interesy wszystkich krajów. Domagamy się sprawiedliwego pokoju - oświadczył.

Marszałek Sejmu stwierdził, że jedną z najważniejszych gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy i jej rozwoju w będzie akcesja do Unii Europejskiej, do której dążenie - mówił Czarzasty - Polska wspiera z całą mocą.

- Chciałbym poinformować, że w wyniku wspólnej decyzji szefów Rady Najwyższej i Sejmu powołaliśmy grupę wsparcia Ukrainy w procesie jej integracji z Unią Europejską. Wchodzą w skład tej grupy zarówno parlamentarzyści, jak i eksperci świadomi skali rozmaitych wyzwań i trudności na tej drodze. Jestem przekonany, że polskie doświadczenie okaże się dla strony ukraińskiej bardzo przydatne - przekazał.

Zełenski w rocznicę agresji: Portfel Putina puchnie. Nie możemy do tego dopuszczać

Zełenski w rocznicę agresji: Portfel Putina puchnie. Nie możemy do tego dopuszczać

Tyle ma kosztować odbudowa Ukrainy

Tyle ma kosztować odbudowa Ukrainy

BIZNES

Czarzasty o ekshumacjach na Wołyniu

Czarzasty podziękował również przewodniczącemu ukraińskiego parlamentu Rusłanowi Stefanczukowi za jego słowa skierowane w maju 2023 roku w polskim Sejmie do "krewnych i bliskich polskich ofiar tragedii wołyńskiej". Podziękował też władzom Ukrainy za umożliwienie wznowienia ekshumacji na Wołyniu. - To ważny krok, istotny nie tylko dla opinii publicznej, ale także dla budowania dojrzałej, odpowiedzialnej pamięci historycznej, która służy obu naszym narodom - powiedział.

- W naszej historii było pełno opowieści o wzajemnych konfliktach, ale były też niezliczone jasne karty. Karty świadczące o bliskości przez stulecia naszych narodów, naszych kultur, także o współpracy. Pamiętajmy o tym - zaznaczył marszałek Sejmu.

Ile osiągnęła Rosja? W jakim miejscu jest Ukraina?
Ile osiągnęła Rosja? W jakim miejscu jest Ukraina?

Tatiana Serwetnyk

Wskazał między innymi na to, że w 1991 roku Polska jako pierwszy kraj uznała ukraińską niepodległość. - A w 2022 roku, gdy do naszych granic dotarła fala uchodźców z bombardowanych przez Rosjan ukraińskich miast, Polacy otworzyli swoje domy i swoje serca. To nie była tylko pomoc humanitarna. To była i jest organizacja życia w nowym kraju na równoprawnych warunkach - kontynuował.

Czarzasty zapewnił również, że zawsze będzie działał na rzecz współpracy wszystkich głównych sił politycznych w polskim parlamencie na rzecz polsko-ukraińskiej przyjaźni, chociaż - jak ocenił - nie wszystkim się to podoba.

pc

Zełenski: dla nas ważne jest to, żebyśmy mieli jasną datę przystąpienia do UE

pc
Opracowała Kamila Grenczyn/akr

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Piotr Molęcki/Kancelaria Sejmu

Ukraina, Wojna w Ukrainie, Włodzimierz Czarzasty, Władimir Putin, Rosja
