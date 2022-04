Jej zdjęcie to jeden z symboli wojny w Ukrainie. Co się stało z małą Wirą? "Chcę tylko, by wszyscy wiedzieli"

Wira Makowij, trzyletnia dziewczynka, której mama napisała długopisem dane osobowe na plecach, jest razem z nią we Francji. Kobieta poinformowała o tym w mediach społecznościowych. '"Chcę tylko, by wszyscy wiedzieli, że Wira i ja jesteśmy bezpieczne" - napisała. Zdjęcie dziecka stało się jednym z tragicznych symboli wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Fotografia przedstawiająca dziewczynkę z wypisanymi na plecach danymi obiegła media społecznościowe na całym świecie. Zdjęcie opublikowała na Instagramie mieszkanka Kijowa, 33-letnia Sasza Makowij. Jak przekazała we wpisie, zdecydowała się "podpisać" swoją trzyletnią córkę Wirę pierwszego dnia wojny. Na plecach dziewczynki zapisane było jej imię i nazwisko, data urodzenia, a także numery telefonów do osób, które mogłyby się nią zaopiekować w razie śmierci rodziców. Kobieta przyznała, że przez chwilę miała pomysł, by te informacje wytatuować. Post zakończyła zapewnieniem, że w tej chwili wraz z córką są już bezpieczne. Do wpisu dołączyła również zdjęcie małej kartki, którą wsunęła dziecku do kieszeni.