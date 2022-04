"Wasza Świątobliwość, zwracam się z prośbą". Obrońca Mariupola pisze do papieża

Dowódca broniącej Mariupola Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej Serhij Wołyna napisał list do papieża Franciszka. Poprosił w nim o o interwencję, aby "uratować wyczerpaną cywilną ludność miasta". Siły ukraińskie, które pozostały w Mariupolu na południu kraju, wciąż walczą i przeciwstawiają się żądaniom rosyjskiego wojska, które chce, aby Ukraińcy się poddali.

"Wasza Świątobliwość, zwracam się z prośbą o pomoc. Nadszedł moment, gdy same tylko modlitwy już nie wystarczają" - rozpoczął list do papieża dowódca 36. ukraińskiej Samodzielnej Brygady Piechoty Morskiej Serhij Wołyna.

"Walczyłem ponad 50 dni w stanie pełnego oblężenia, a wszystko na co mam czas to zacięta walka o każdy metr otoczonego miasta. Jestem oficerem, który złożył przysięgę na wierność swojemu krajowi" - podkreślił ukraiński dowódca. Zapewnił, że jest gotów walczyć do końca, "mimo przytłaczającej siły wroga, mimo nieludzkich warunków na polu bitwy, stałego ognia artyleryjskiego i rakiet, braku wody, jedzenia i lekarstw".