U Rosjan "widać panikę, kompletne zaskoczenie i chaos"

Armia ukraińska wtargnęła do przygranicznego obwodu kurskiego 6 sierpnia. W tym dniu resort obrony w Moskwie poinformował, że siły ukraińskie "przeniknęły przez południową granicę Rosji i uderzyły na obwód kurski siłami liczącymi do 300 żołnierzy, wspomaganymi przez 11 czołgów i ponad 20 transporterów opancerzonych".

Liczba ukraińskich żołnierzy i sprzętu, przerzuconych do obwodu kurskiego, w rzeczywistości mogła być znacznie wyższa. W czasie trwających od ponad tygodnia walk Ukraińcy mogli przejąć kontrolę nad 44 miejscowościami w przygranicznym regionie rosyjskim. Najważniejszym osiągnięciem jest przejęcie kontroli nad miastem Sudża , gdzie znajduje się stacja pomiaru gazu, przez którą rosyjski surowiec jest wysyłany do Europy.

"Kompletne zaskoczenie i chaos"

- Natomiast, biorąc pod uwagę, czym Rosja dysponuje i co kieruje do obwodu kurskiego na Ukraińców, to widać, że są to działania doraźne i jeszcze chwilę potrwa, zanim Rosjanie się zorganizują - stwierdził rozmówca "Wstajesz i wiesz".