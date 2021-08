Turcy zatrzymali ciężarówkę przewożącą migrantów z Afganistanu. W trudnych warunkach przewożonych było około 300 osób – w tym kobiety i dzieci. Rosnąca liczba migrantów to skutki narastającego konfliktu pomiędzy rządem w Kabulu a talibami.

Tureckie siły bezpieczeństwa zatrzymały około 300 migrantów, głównie obywateli Afganistanu, którzy próbowali przedostać się do Turcji z irańskiej granicy – poinformowały w środę władze w Ankarze. Grupę afgańskich migrantów znaleziono w dużej ciężarówce – wśród osób transportowanych do Turcji były kobiety i dzieci.

Ankara obawia się nowego napływu migrantów do Turcji z Afganistanu w związku z rosnącym konfliktem pomiędzy rządem w Kabulu a talibami po wycofaniu się z tego kraju sił USA i NATO.

Ponad 3,5 miliona Afgańczyków zmuszonych do opuszczenia swoich domów

Agencja ONZ ds. uchodźców szacuje, że od stycznia przesiedlonych zostało 270 tysięcy Afgańczyków – działanie to zwiększyło liczbę obywateli zmuszonych do opuszczenia swoich domów do ponad 3,5 miliona.