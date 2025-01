"Pomocy, płoniemy"

We wtorek nad ranem w ośrodku narciarskim Kartalkaya w prowincji Bolu na północnym zachodzie Turcji wybuchł pożar. Bilans ofiar wzrósł do 76. Do walki z ogniem wysłano 30 wozów straży pożarnej, na miejscu zdarzenia pojawiło się też 28 karetek pogotowia. Do pomocy ruszyli też lokalni mieszkańcy i ludzie przebywający w okolicznych pensjonatach - przekazał portal Daily Sabah. Dodatkowo ewakuowano okoliczne hotele.