Kierowca uderzył w inne auta, jedno spadło do rzeki. 28 ofiar tragicznego wypadku

Kluczowe fakty: Kierowca stracił panowanie nad pojazdem i uderzył w inne auta na drodze łączącej Tanzanię z Zambią.

W wypadku zginęło 28 osób, a osiem zostało rannych. Kierowca trafił do szpitala z połamanymi nogami.

W tym samym miejscu doszło również do innych śmiertelnych wypadków.

- W trudnym terenie kierowca ciężarówki wypełnionej zbożem nie zapanował nad pojazdem i uderzył w kilka innych samochodów, strącając jeden do przepływającej w dole rzeki Mbalizi - powiedział szef lokalnej policji Benjamin Kuzaga, podczas konferencji prasowej zorganizowanej w niedziele na miejscu wypadku.

Kuzaga wprost zarzucił kierowcy ciężarówki niedbalstwo.

Wśród zabitych było 14 mężczyzn, 10 kobiet i czworo dzieci. Osiem osób zostało rannych. Kierowca ciężarówki z połamanymi nogami trafił do szpitala.

Kolejny wypadek na wzgórzu Iwambi

Wzgórze Iwambi ma bardzo złą reputację wśród osób podróżujących samochodem z Zambii do Tanzanii. Droga jest tam wąska i bardzo stroma. We wrześniu 2023 roku niemal w tym samym miejscu doszło do wypadku, w wyniku którego zginęło dziewięć osób, a ponad 20 trafiło do szpitala. Jeszcze gorsze skutki miał wypadek z 2018 roku, kiedy zginęło tam 20 osób, a ponad 40 zostało rannych.

Wypadek wstrząsnął mieszkańcami Tanzanii, odniosła się do niego również prezydent kraju Samia Sululuh Hassan, która złożyła kondolencje wszystkim, którzy stracili w nim swoich bliskich. Wezwała też kierowców, aby zachowywali czujność na drodze.

Nimepokea kwa masikitiko makubwa taarifa za vifo vya ndugu zetu 28 na majeruhi 8, vilivyotokana na ajali ya barabarani iliyotokea jana usiku katika Mlima Iwambi, kwenye Barabara Kuu ya Tanzania - Zambia, Mkoa wa Mbeya.



