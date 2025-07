CNN: Iga Świątek wprowadziła do świata tenisa kontrowersyjne nowe danie Źródło: CNN

W sobotę Iga Świątek w niesamowitym stylu pokonała Amerykankę Amandę Anisimovą i wygrała Wimbledon z wynikiem 6-0, 6-0. Została tym samym pierwszą Polką w historii, która wygrała londyński Wimbledon.

Oprócz zwycięstwa Świątek, internet podbił zachwalony przez nią podczas jednego z wywiadów makaron z truskawkami, który określiła jako ulubione danie.

- Iga Świątek wprowadziła do świata tenisa kontrowersyjne nowe danie składające się z truskawek, jogurtu, śmietany i makaronu. Gwiazda tenisa mówi, że jest to danie, na które czeka - powiedziała prezenterka CNN Paula Newton.

Sznajder: doprowadza Włochów do łez, a Igę do dominacji

O szczególnym miejscu makaronu z truskawkami w polskiej kuchni mówił w piątek w CNN dziennikarz TVN24 Michał Sznajder. - Makaron z truskawkami doprowadza Włochów do łez, a Igę do dominacji. To może być jej tajna broń, bo do teraz tylko Polacy o tym wiedzieli - mówił.

- Niektórzy z nas spożywają to danie latem. To częściowo obiad i częściowo deser: najlepsze z obu światów. To danie, które narodziło się z konieczności. Stało się popularne w komunistycznej Polsce, gdzie niektóre składniki były niemożliwe do zdobycia - mówił.